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Здоровье
Цены в аптеках Молдовы снизились, заявляет Агентство по лекарствам
23.05.2019

По данным ведомства, не менее чем на 2% подешевел целый ряд востребованных медикаментов.

Среди медикаментов, которые были зарегистрированы по новым ценам, — противовоспалительные средства, противоастматические и антибактериальные препараты, антибиотики, гомеопатические средства, препараты для лечения ран и язв, антигипертензивные, психоаналептики, системные антигистаминные и антитромботические препараты.

По данным Агентства по лекарствам и медицинским изделиям, в апреле в Молдове прошли процедуру авторизации 125 лекарственных средств. Из них в странах Европейского союза произведены 49 медикаментов, 41 препарат выпускается в странах СНГ, 21 препарат произведен фармацевтическими компаниями других стран, и только 14 препаратов произведены в Молдове.

На основании заявок, поданных в Комиссию по авторизации импорта медикаментов, к ввозу в страну в апреле допущен 141 препарат. К ним относятся лекарства для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, противовирусные препараты, противоопухолевые и иммуномодулирующие средства, офтальмологические препараты, кортикостероиды и психостимуляторы.


 
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