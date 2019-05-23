Юрий Хармелин: «Звания и титулы – всего лишь «одежда», которую порой легко поменять

23 мая создатель и бессменный руководитель уникального театра «С улицы Роз» отмечает юбилей – 65 лет!

Всего месяц назад мы рассказывали о громкой премьере в Государственном молодежном драматическом театре «С улицы Роз» - спектакле «Оскар и Розовая дама». И вот новая блестящая постановка заслуженного деятеля искусств РМ Ю. Хармелина – «Принц и нищий». 17-го, 18-го и 19 мая этот спектакль переносил кишиневских зрителей в английское средневековье, которое странным образом вдруг перекликалось с нашими сегодняшними реалиями. Почему? На этот и ряд других вопросов мы попросили ответить Юрия Аркадьевича.

- Самый известный исторический роман Марка Твена, высмеивающий нелепости английской государственной системы XVI века, любим многими. Мы с детства помним авантюрные приключения двух подростков – невероятно похожих друг на друга принца Эдуарда и оборвыша из трущоб Тома Кенти. Что сподвигло выпустить их на вашу сцену именно сейчас?

- Я очень люблю это произведение, но браться за его постановку не спешил – был убежден, что феноменально похожих друг на друга подростков в идеале должны играть артисты-близнецы. Если бы стал добиваться «эффекта близнецов» с помощью грима, зритель непременно почувствовал бы фальшь, ведь на этом строится весь сюжет. И вот, наконец, появилась возможность поработать с братьями-близнецами – Дмитрием и Максимом Густыми, второкурсниками нашего актерского факультета. Рискнул – и не пожалел, спектакль получился.

- Зал принимал его с восторгом – и опытные, и совсем юные артисты так мастерски перевоплощались в нищих и вельмож! Постановка динамичная, поражает обилие оригинальных костюмов, весьма брутальные драки. А в чем был риск?

- Дмитрий и Максим у нас играли лишь в массовках, а тут – главные роли. Конечно, они к этому были не готовы. Приходилось решать и проблемы их общей актерской подготовки, и даже некоторые вопросы ментального порядка – ребята все же не столичные, родом из Бельц. Чувствовался их явный «зажим», своеобразный южный говор, который нужно было «нейтрализовать». Помогли трудолюбие и ответственность братьев, ведь уложиться нам пришлось всего в 26 репетиций! Так что все работали самоотверженно. Я вообще люблю в каждой новой постановке открывать новые имена. Уверен, что 7-го, 8-го и 9 июня на спектаклях «Принц и нищий», которыми мы закроем нынешний сезон, Дмитрий и Максим будут чувствовать себя еще увереннее. Какие-то «шероховатости» в их игре мы шлифуем постоянно, от репетиции к репетиции.

- Это, наверное, ваш самый «густонаселенный» спектакль – задействовано почти 50 человек! Кажется невероятным, что на такой крохотной сцене они умудряются еще и орудовать шпагой, драться врукопашную.

- Да, здесь представлена почти вся труппа. Пока есть силы, хочу передать артистам как можно больше навыков, знаний.

- И, как всегда, в ткань вашего спектакля органично вплетаются музыкальные номера…

- Конечно, это не рок-опера, не мюзикл, но все музыкальные решения Василия Павленко, все идеи по сценическому движению Александра Петрова точно отражают и настрой толпы разбойников, и нравы королевского дворца. Хотя вы видели, что танцы здесь заменяют некие весьма выразительные ритмические сцены.

- Уникальный, специально изготовленный для этого спектакля занавес, который в одной из сцен вдруг «оживает», я бы назвала вполне самостоятельным действующим лицом в вашей постановке.

- И неординарные костюмы, и этот занавес – заслуга живущей ныне в Испании Натальи Силиной, очень интересного, по-настоящему креативного сценографа.

- Неужели в виртуальном режиме можно полноценно работать над сценографией такого масштабного двухактного спектакля?

- Можно. Мы так же успешно трудились с Натальей над спектаклем «Мамаша Кураж и ее дети». Силина когда-то начинала в нашем театре, так что понимаем мы друг друга с полуслова. Все эскизы сначала подробно обсуждаем по скайпу, а за неделю до премьеры Наталья приезжает в Кишинев, где мы завершаем работу «вживую».

- Один мой коллега, посмотрев «Принц и нищий», грустно усмехнулся: «На эту постановку надо весь парламент привести. Депутатам было бы полезно осмыслить явные параллели меж английским средневековьем и молдавскими реалиями, где так схожи механизмы ограбления народа, степень его обнищания».

- Знаете, я никогда не стремился политизировать свои постановки – в конце концов, для этого есть телевидение, газеты. Но в том-то и соль классики – она не знает границ, не стареет, не теряет злободневности. Вот и гениальный Марк Твен оказался до боли сегодняшним на нашей сцене с его неприятием глупости, чванства, интриганства. Что тут скажешь? Главное, чтобы зритель осознал ключевой посыл постановки: люди не рождаются принцами и нищими, они ими становятся. А звания и титулы – всего лишь «одежда», которую порой легко поменять.

- Месяц назад вы рассказали о своем письме в Министерство культуры с просьбой разрешить вам самостоятельно нанимать подрядчиков для строительства здания театра. Идея была в том, чтобы хоть как-то реанимировать этот процесс и параллельно продолжать искать спонсоров. Каков ответ чиновников?

- А никакого ответа до сих пор нет, и почему-то это совершенно не удивляет…

- Юрий Аркадьевич, наше интервью будет опубликовано 23 мая, в день, когда вы отпразднуете свой замечательный юбилей – 65 лет! Примите от всех наших читателей самые сердечные пожелания счастья, удачи, новых творческих побед. Пусть отступает недуг перед невероятной силой вашего духа!

ТАТЬЯНА БОРИСОВА