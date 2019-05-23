Общество «Летающий кырнац»: Под Кишиневом на Фестивале Мяса пройдёт авиашоу Районный совет Анений Ной 25 мая приглашает гостей на уникальный фестиваль, который соберет основных производителей мяса и колбасных изделий в Республике Молдова, - сообщает madein.md. Гости Фестиваля Мяса смогут насладиться щедрыми и разнообразными блюдами из мяса и колбас, приготовленными на месте, на свежем воздухе. Приятную атмосферу поддержат специальные гости фестиваля: оркестр братьев Адваховых. Впервые в Анений Ной пройдет исключительное авиашоу, будут организованы детские игровые площадки, розыгрыши с интересными призами, а также ярмарка ремесленников. Вход на мероприятие бесплатный.

mybusiness.md Наш канал в Telegram Количество просмотров: 65 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости