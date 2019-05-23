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Общество
«Летающий кырнац»: Под Кишиневом на Фестивале Мяса пройдёт авиашоу
23.05.2019

Районный совет Анений Ной 25 мая приглашает гостей на уникальный фестиваль, который соберет основных производителей мяса и колбасных изделий в Республике Молдова, - сообщает madein.md.

Гости Фестиваля Мяса смогут насладиться щедрыми и разнообразными блюдами из мяса и колбас, приготовленными на месте, на свежем воздухе. Приятную атмосферу поддержат специальные гости фестиваля: оркестр братьев Адваховых.

Впервые в Анений Ной пройдет исключительное авиашоу, будут организованы детские игровые площадки, розыгрыши с интересными призами, а также ярмарка ремесленников.

Вход на мероприятие бесплатный.


 
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