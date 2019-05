Молдавия – разбитая витрина. Молдавия должна России 300 миллиардов долларов

С Кишинева причитается не только за крупнейший винный погреб. Число стран с претензиями к России множится. Дело не только в эпидемии русо-и советофобии, охватившей едва ли не всю зарубежную Европу. Но еще и в том, что наша страна уж очень примирительно реагирует на выходки бывших «братских республик». Молдавия в этом вопросе долгое время равнялась на Прибалтику.

В июне 1940-го и феврале 1945-го Бессарабия лишилась в пользу Украины обширной придунайской области. Она, напомним, была частью территории, оккупированной румынскими войсками в 1918-м. Бухарест безоговорочно принял советский ультиматум 28 июня 1940 года и вернул Бессарабию. Но ее придунайский регион, повторим, был передан в Одесскую область.

Возможно, центральные власти посчитали Украину надежнее Молдавии. Во всяком случае тогдашнее руководство в Киеве, куда более влиятельное, чем в Кишиневе, могло убедить Москву в том, что лучше, если все Северное Причерноморье будет украинским. И придунайскую область обменяли на Приднестровскую Mолдавскую АССР, входившую в состав Украины.

В докладе подкомиссии ЭКОСОС ООН по странам/территориям вне ОСЭР, не имеющим выхода к внешним морским маршрутам (Research, developement, forecast for the following regions and countries without OECD, that are isolated and outside of the seas, 1983), Молдавская ССР была признана одним из десяти регионов – лидеров по темпам экономического роста, в том числе и промышленного, и сельскохозяйственного производства, экспорта, по уровню социальной обеспеченности граждан, по размерам реальной зарплаты на одного работающего (в пересчете по тогдашнему курсу), по протяженности дорожной сети 1-го класса на единицу территории.

Отмечалось, в частности, что «из сырьевого хинтерланда и поставщика дешевой рабочей силы регион, входящий в состав СССР в статусе Молдавской ССР, за сравнительно короткий период (1945–1960) стал аграрно-индустриальным с высоким потенциалом развития отраслей различной специализации. Темпы освоения этого потенциала ускоряются».

Чему, собственно, удивляться, когда, по данным Госснаба и Госплана СССР, суммарный объем централизованных, притом безвозмездных капиталовложений и субвенций в Молдавскую ССР за 20 лет – с 1961 по 1980-й – превысил 170 миллиардов рублей, а за период с 1947 по 1986-й составил в ценах 1984 года не менее 400 миллиардов рублей.

С учетом того, что минимум 70 процентов выручки от экспорта и внутрисоюзных поставок предприятиям ряда республик, включая Молдавию, разрешалось оставлять у себя, и с включением других «субъективных» льгот на ее совокупное содержание за счет центра (то есть главным образом РСФСР) за советский период потрачено минимум 300 миллиардов долларов.

Кстати, в 1979-м Молдавия экспортировала разнообразные товары в 45 стран и почти 40 процентов составляли готовые промышленные изделия, а в 2009-м – не более чем в 30, причем до 85 процентов – сельхозпродукция.

Уже в конце августа 1940-го со вступлением Молдавии в состав СССР союзный Совнарком утвердил 15-летнюю программу экономического развития республики с акцентом на ускоренную индустриализацию основных отраслей. В полном объеме она стала реализовываться уже в ноябре 1944-го – вскоре по завершении Ясско-Кишиневской наступательной операции Красной армии.

Достаточно посмотреть на промышленную и сельскохозяйственную карты Молдавской ССР начала – середины 80-х, чтобы уяснить реальные масштабы комплексного, притом рекордно быстрого социально-экономического подъема этого региона в советский период. Зато к концу 90-х свыше 70 процентов предприятий и объектов, обозначенных на этих картах, уже перестали существовать.

Экономист и историк Виктор Андрущак в работе «Советская Молдавия в сотрудничестве СССР с освободившимися и капиталистическими странами, 1971–1985 гг.» (Кишинев, «Картя Молдовеняскэ», 1986) отмечает, что в 1985 году в республике насчитывалось 559 крупных промышленных предприятий.

В 1984-м объем промышленного производства увеличился по сравнению с 1940-м в 65 раз. Выработка электроэнергии превысила 17,1 миллиарда киловатт-часов, что почти в тысячу раз больше, чем в предвоенный год. На долю МССР с конца 70-х приходилось 22,5 процента объема советского экспорта электроэнергии.

Только в последние 20 лет, констатирует Андрущак, построены или радикально реконструированы десятки машиностроительных предприятий, являющихся гордостью республики. Среди них – насосные заводы им. Котовского и Фрунзе, тракторный, «Электроточприбор», «Виброприбор», «Микропровод», Счетмаш, Плодсельхозмаш, пищевого оборудования, (Кишинев), литейных машин им. Кирова, Электромаш, «Молдавизолит» (Тирасполь), им. Ленина и сельскохозяйственного машиностроения (Бельцы), «Молдавкабель» (Бендеры).

Получившее мощную базу производство продукции машиностроения и металлообработки за это время увеличилось более чем на порядок, а по сравнению с 1940-м – почти в 2300 раз!

К концу 80-х некоторые самые крупные экономические объекты в Европе были именно в МССР. Это знаменитый сад «Память Ильича» площадью шесть тысяч гектаров и 30 километров в длину, за которым ухаживали 14 колхозов. Для справки: на каждого жителя СССР приходилось по десять яблок и по две грозди винограда, выращенных именно здесь.

Это и винный подвал в Милештах протяженностью 200 километров, в 2005-м включенный в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший винный погреб по количеству наполненных бутылок и другой тары. Это и телевизионный завод «Альфа», и Рыбницкий металлургический, и крупнейшее в западном регионе СССР и Восточной Европе предприятие по выпуску компьютеров.

В Молдавии действовали 53 научных учреждения, в 1961-м была создана Академия наук МССР. К 1990 году более половины населения республики переехало в новые благоустроенные квартиры – отнюдь не хрущобы. Спросите, сколько хотя бы таких жители республики получают сейчас? Ноль.

Доктор экономики Вячеслав Ионицэ провел расчеты средней зарплаты в МССР и РМ в леях с учетом курса, уровня инфляции и дефицита товаров. В 1990-м зарплата составляла 5872 лея, в 1993-м – 1215, в 2000-м – 1431. И только в 2016-м приблизилась к советской: 5084 лея.

А ведь не стоит забывать, что жилье, образование, здравоохранение были бесплатными. Квартплата составляла в среднем один процент от семейного бюджета, а вместе с расходами на коммунальные услуги – около четырех процентов, сегодня это минимум 50 процентов от средней зарплаты по стране.

Алексей БАЛИЕВ