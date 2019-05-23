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Одни политики сидят за свои идеалы, другие бегут, чтобы сохранить свои капиталы, - Цырдя
23.05.2019

Настоящие политики выходили с программами изменения страны, а Усатый - с криминальными романами, в которых он либо участник, либо свидетель.

В эфире телеканала TV8 лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, скрывающийся за рубежом от преследования со стороны молдавских властей, заявил, что в случае досрочных парламентских выборов намерен вернуться в Молдавию, чтобы участвовать в них со своей партией, хотя в Молдавии на него заведено несколько уголовных дел. Слова Усатого со свойственной ему иронией прокомментировал депутат и политолог Богдан Цырдя.

- У югославов был Иосип Тито. Неоднократно сидел за свои взгляды. Вышел. Возглавил движение сопротивления. В 1948 году он стал первым президентом Югославии.

У русских был Владимир Ленин. Сидел по политическим причинам. Вышел, организовал революцию. Создал первое в мире социалистическое государство.

У ЮАР был Нельсон Мандела. Боролся с апартеидом, попал за это в тюрьму. Отсидел 18 лет. Стал первым чернокожим президентом ЮАР с 1994 по 1999 гг.

У венесуэльцев был Уго Чавес. Два года отсидел (1992 -1994) за попытку организации госпереворота. Позже стал президентом Венесуэлы (с 1999 по 2013 гг.).

У молдаван был Ренато Усатый. На словах, объявил войну олигархам. Грозился, что готов сесть в тюрьму за свои идеалы. А потом сбежал в Москву. А потом сбежал из Москвы в Германию. Потом сбежал из Германии, предположительно в Румынию, к сестре.

Эти политики сидели за свои идеалы, а Усатый сбежал, чтобы сохранить свои капиталы.

Они выходили с программами изменения страны, а Усатый выходит с криминальными романами. Кто кого убил, кто кого ограбил, кто кого кинул и развел на бабло – вот и вся электоральная программа. И везде – он свидетель либо участник!

Кинул Филата, потом Додона, потом Нэстасе, потом Москву. Один лишь плюс – никогда по-настоящему не кидал Плахотнюка.

Что тут скажешь? Одним политикам уготована роль борца, другим – роль сливного бачка.

Одни политики борются с олигархами, другие – служат им. 
Одни политики борются с властью, другие – с оппозицией.

У каждого свой путь. Но правда рано или поздно выходит наружу.

Потому и сила в правде, не так ли?,- написал Богдан Цырдя на своей странице в Facebook. 


 
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