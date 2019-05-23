Игорь Додон поздравил с юбилеем главного режиссера театра «С улицы Роз»

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил с 65-летием выдающего деятеля искусств Республики Молдова Юрия Хармелина.

Сегодня, 23 мая, свой день рождения празднует основатель, художественный руководитель и главный режиссер Государственного русского драматического театра «С улицы Роз», кавалер Ордена Республики и Ордена «Gloria Muncii» Юрий Хармелин. Глава государства поздравил выдающегося деятеля искусств Республики Молдова с 65-летием и пожелал ему крепкого здоровья, новых творческих достижений и много интересных постановок.

- Поздравляю с 65-летием выдающего деятеля искусств Республики Молдова – Юрия Аркадьевича Хармелина, основателя, художественного руководителя и главного режиссера Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз», кавалера Ордена Республики и Ордена «Gloria Muncii».

Театр «С улицы Роз» – поистине уникальный культурный феномен в нашей стране, созданный и поддерживаемый благодаря энтузиазму Юрия Аркадьевича и его любви к театральному искусству. Желаю этому прекрасному человеку крепкого здоровья, новых творческих достижений и много интересных постановок на радость благодарным зрителям, - написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.