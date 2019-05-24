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Общество
В родном селе президента пройдёт Фестиваль клубники, ожидается прибытие Софии Ротару
24.05.2019

Праздник намечен на 16-е июня. В селе Садова Каларашского района, которое является родным селом президента Игоря Додона, 16-го июня пройдёт Фестиваль клубники. Об этом заявил сам глава государства, который подчеркнул, что создал инициативную группу для организации красочного праздника, а также дал понять, что его гостем может стать знаменитая певица София Ротару.

Игорь Додон выразил уверенность в том, что проведение Фестиваля клубники будет способствовать развитию и росту местных производителей ягод. Президент надеется на то, что в будущем подобные мероприятия будут проходить по всей стране.

Напомним, что София Ротару родилась в молдавской семье в Черновицком районе, и является кавалером молдавского Ордена Республики, получив его в 1997-м году.


 
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