Опрос: 67% граждан Молдовы считаю, что блок ACUM виновен в политическом кризисе

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Новостной портал tribuna.md создал онлайн-опрос. Читатели сайта имеют возможность высказать свое мнение о политическом кризисе, с которым столкнулась наша страна в настоящий момент.
Согласно опросу, большая часть ответственности за это лежит на блоке ACUM.
Из 507 опрошенных 338 (67%) решили, что блок ACUM является главным виновником политического кризиса в Молдове.
60 респондентов (12%) считают виновной Партию социалистов Республики Молдова.
59 граждан (12%) - Демократическая партия Молдовы.
28 человек (6%) решили, что виноваты все политические партии.
Согласно результатам опроса, следующие виновники кризиса в Молдове - сами граждане.
Два человека считают, что никто не виноват.
Одному проголосовавшему вовсе безразлична политическая ситуация в стране.
В то же время, по мнению читатаелей сайта, партия Шор, не набравшая ни одного голоса, не виновата в сложившейся ситуации.
Напомним, Блок ACUM, состоящий всего из 26 депутатов, заявил, что хочет заполучить и пост премьер-министра, и спикера парламента. Примечательно, что Демократическая партия Молдовы предложила им пост премьер-министра, но лидеры блока отказались от переговоров.
Как заявил президент Игорь Додон, депутаты ПДС и ППДП предпочитают устраивать шоу и приходят в парламент ради того, чтобы сделать селфи.
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