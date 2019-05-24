Опрос: 67% граждан Молдовы считаю, что блок ACUM виновен в политическом кризисе

Новостной портал tribuna.md создал онлайн-опрос. Читатели сайта имеют возможность высказать свое мнение о политическом кризисе, с которым столкнулась наша страна в настоящий момент.

Согласно опросу, большая часть ответственности за это лежит на блоке ACUM.

Из 507 опрошенных 338 (67%) решили, что блок ACUM является главным виновником политического кризиса в Молдове.

60 респондентов (12%) считают виновной Партию социалистов Республики Молдова.

59 граждан (12%) - Демократическая партия Молдовы.

28 человек (6%) решили, что виноваты все политические партии.

Согласно результатам опроса, следующие виновники кризиса в Молдове - сами граждане.

Два человека считают, что никто не виноват.

Одному проголосовавшему вовсе безразлична политическая ситуация в стране.

В то же время, по мнению читатаелей сайта, партия Шор, не набравшая ни одного голоса, не виновата в сложившейся ситуации.

Напомним, Блок ACUM, состоящий всего из 26 депутатов, заявил, что хочет заполучить и пост премьер-министра, и спикера парламента. Примечательно, что Демократическая партия Молдовы предложила им пост премьер-министра, но лидеры блока отказались от переговоров.

Как заявил президент Игорь Додон, депутаты ПДС и ППДП предпочитают устраивать шоу и приходят в парламент ради того, чтобы сделать селфи.