Полиция установила личность мужчины, ударившего двух незнакомых женщин на улице

Полиция установила личность мужчины, который 14 мая, на одной из улиц в столичном секторе Рышкань, ударил кулаком в грудь двух неизвестных женщин. Мужчине 30 лет, он является жителем муниципия Кишинёв и в настоящее время помещён в психиатрическую клинику.

Пресс-секретарь Управления полиции муниципия Кишинёв Наталья Стати сообщила Агентству IPN, что ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Две подвергшиеся нападению женщины подали жалобы, полиция открыла уголовное дело по факту хулиганства.

Пока неизвестно, как долго мужчина пробудет в психиатрической клинике, и потребуют ли его ареста. Предъявленные ему обвинения будут зависеть и от тяжести травм, нанесённых пострадавшим, которая будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Если будет доказано, что мужчина страдает психическими расстройствами, то решение о надлежащих мерах наказания вынесет суд.

Согласно Уголовному кодексу, хулиганство карается штрафом в размере от 550 до 1050 условных единиц (от 27500 до 52500 леев), либо неоплачиваемыи общественными работами сроком от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до трёх лет.