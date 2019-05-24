Полиция установила личность мужчины, ударившего двух незнакомых женщин на улице

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Общество
Полиция установила личность мужчины, который 14 мая, на одной из улиц в столичном секторе Рышкань, ударил кулаком в грудь двух неизвестных женщин. Мужчине 30 лет, он является жителем муниципия Кишинёв и в настоящее время помещён в психиатрическую клинику.
Пресс-секретарь Управления полиции муниципия Кишинёв Наталья Стати сообщила Агентству IPN, что ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Две подвергшиеся нападению женщины подали жалобы, полиция открыла уголовное дело по факту хулиганства.
Пока неизвестно, как долго мужчина пробудет в психиатрической клинике, и потребуют ли его ареста. Предъявленные ему обвинения будут зависеть и от тяжести травм, нанесённых пострадавшим, которая будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.
Если будет доказано, что мужчина страдает психическими расстройствами, то решение о надлежащих мерах наказания вынесет суд.
Согласно Уголовному кодексу, хулиганство карается штрафом в размере от 550 до 1050 условных единиц (от 27500 до 52500 леев), либо неоплачиваемыи общественными работами сроком от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до трёх лет.
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