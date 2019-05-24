Лидер партии - о назначении даты всеобщих местных выборов: «Математический расчет приводит нас к 14 июля»

Председатель Либерал-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) Тудор Делиу утверждает, что в СМИ, а также в выступлениях некоторых политиков вопрос местных выборов всплывает все чаще.

Как сообщает Трибуна, на официальной странице ЛДПМ в одной из соцсетей Тудор Делиу пишет, что это естественно, потому что вскоре истекает четырехлетний срок полномочий местных избранников.

«Странным является подход к этому вопросу. Создается впечатление, что каждый пытается высказать свое мнение, исходя из собственных интересов. Я постараюсь рассмотреть вопрос сквозь призму законодательных положений, согласно которым примар исполняет свои обязанности со дня признания мандата до даты утверждения следующего мандата примара, за исключением случаев, когда мандат прекращается досрочно», – пояснил он.

По словам Делиу, «признание мандатов советника и примара является прерогативой суда и поэтому если местный совет осуществляет свой мандат со дня объявления его законно сформированным, то в расчет должны быть приняты и 10 дней, предписанных судебным инстанциям для признания мандатов, плюс 20 календарных дней, предоставленных для проведения учредительных заседаний».

«Математический расчет приводит нас к 14 июля. Дело в том, что эти дополнительные 30 дней на создание Советов не совпал у всех органов власти, и я уверен, что для назначения даты местных выборов будет использован и этот аргумент, но все же кто определит дату местных выборов? В условиях, когда парламент не функционирует, это остается под вопросом. Продление мандата местных властей осуществляется органическим законом и только в случае войны или катастрофы. Кто примет этот органический закон и есть ли для этого основания? Я думаю, что нет, кроме того, что Молдову уже настигла катастрофа, а власть в государстве давно объявила войну своим гражданам. Война или катастрофа, но местные выборы должны состояться. И не на следующий год, как думает Додон, а в соответствии с положениями закона», – подчеркнул либерал-демократ.

Андриана Кептине