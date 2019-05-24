Кодряну «стыдно и прискорбно» за то, во что превратился асфальт на бульваре имени Штефана чел Маре

Капитальный ремонт был проведён с нарушениями. Руслан Кодряну разделяет гнев граждан по поводу ремонта бульвара Штефана чел Маре - после того, как главная дорога города была отремонтирована при участии румынской компании Delta, которая по странному стечению обстоятельств выигрывала все аналогичные тендеры во времена руководства городом Дорином Киртоакэ.

Результат - налицо, это продавленный и просевший асфальт в районе всех остановок общественного транспорта, это небрежно выполненные канализационные люки, у краёв которых асфальт уже давно раскрошился и образовал ямы, и прочие "прелести" "молдо-румынского дорогостроения". А контракт, между тем, обошёлся в 11 миллионов евро.

- Я не могу точно сказать, кто в этом виноват, но то, что на это было потрачено 11 миллионов евро, постыдно и прискорбно. Проект инициирован в 2011-м году, если я не ошибаюсь. Я распорядился о проведении лабораторных исследований и жду, чтобы мои коллеги рассказали нам о качестве асфальта, который использовался на остановках, - заявил Кодряну, слова которого приводит zgd.md.

Он считает, что асфальт был уложен с грубыми нарушениями, и потому на остановках общественного транспорта "поплыл" почти сразу:

- Мои коллеги доложили мне, что фундамент на остановках общественного транспорта не был уложен должным образом. Необходимо было укрепить его, чего не было сделано, но я не хочу спекулировать. Я жду результатов лабораторных исследований, - добавил врио примара.