В Кишиневе будет разработан единый вид киосков и составлен список улиц, где они будут установлены

В Кишиневе в скором времени будет представлен для обсуждения единый вид киосков, а также составлен список с наименованием улиц, где они будут установлены. Об этом на слушаниях по киоскам и их деятельности говорили представители ряда управлений примэрии, с экономическими агентами и муниципальными советниками фракции Партии социалистов.

Глава фракции ПСРМ и организатор слушаний Динарий Кожокару отметил, что через две недели будут проведены еще одни слушания по теме киосков, на которых будет представлен дальнейший план работы экономических агентов, а также ряд других пунктов, касающихся данного вида деятельности.

«В след раз мы представим список улиц, где можно торгов цветами и газетами. Кроме этого, будет составлена формула по подсчету необходимого количества киосков в городе. После того как будет известно, сколько киосков всего должно быть в столице, проведем тендер с участием экономических агентов и далее они смогут вести свою деятельность согласно регламенту», — сказал Кожокару.

Глава фракции также сообщил присутствующим, что 5 июня, на вторых слушаниях, представители управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений представят разработанный единый вид киосков, которые будут установлены в Кишиневе вместо существующих.

Советник ПСРМ Александр Одинцов напомнил экономическим агентам о том, что муниципальный совет принял регламент, в котором опубликовано где и что могут продавать экономические агенты в киосках.

«Муниципальный совет должен утвердить план размещения киосков в муниципии согласно установленным нормам. Исходя из этих норм нужно устанавливать киоски. Должен быть один дизайн для киосков, учитывая парковые зоны, историческую часть города и весь остальной город», — сказал Одинцов.

По его словам, о том, каким должен быть дизайн, должны решать архитекторы и агентство по инспектированию и реставрации памятников.

«Наша задача утвердить план размещения киосков, чтобы в будущем, при ведении своей деятельности, они не мешали гражданам. Нужно утвердить места, где необходимо установить киоски, а также, что в них можно продавать», — отметил муниципальный советник.

Решение о едином виде киосков не понравилось экономическим агентам, присутствующим в зале. Они считают, что у каждого должен быть свой вид, свой дизайн.

По данным управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, на сегодняшний день в муниципии Кишинев 3963 киосков.

Следующие слушания запланированы на 5 июня.