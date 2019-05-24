На устах Молдаване бегут в Израиль, за лучшей долей, где жизнь – словно на другой планете А ведь наши страны почти одинаковые по площади, но мы отстали от них навсегда. И чего народ из Молдовы так стремится попасть в Израиль? Кто – нелегально класть плитку или заниматься уборкой квартир, кто – по святым местам Иерусалима, а кто и вовсе – навсегда. Жара, пустыня, еще и многолетние военные конфликты. И нужен тот Израиль? Нужен! Там, - как на другой планете, жизнь абсолютно не похожа на нашу. Там живут в разы лучше. Там есть порядок, можно основать свой бизнес, можно учиться и работать, можно жить хорошо.... Пустыня...Фото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ Почему? Одна израильская студентка, приехавшая в нашу страну, очень четко ответила мне на этот вопрос: «Вы не любите свою страну, вы ненавидите друг друга, а у нас в Израиле все общее – и горе, и радость. И мы очень любимсвой Израиль». Действительно, эта любовь есть, она не фанатична, но она ощущается, она видна – везде флаги, везде люди стараются жизнь сделать лучше в «своем Израиле», политики принимают решения на благо страны и народа, в отличие от наших, и, если и есть коррупция, то не на уровне «отпустить убийцу за несколько тысяч евро на свободу» или «стырить средства, выделенные на строительство дороги». Там не вырубают деревья, не застраивают парки, не уничтожают исторические районы городов, не паркуются и не ездят по тротуарам. Да, там много проблем. Но они стараются их решать. И постепенно решают. У нас же одни и те же проблемы – коррупция, грязь, воровство, нищета – только лишь обсуждаются уже почти 30 лет. Корреспондент «Комсомолки» побывал в Израиле и выяснил, почему же мы такие мы такие разные... Люди Поначалу думалось – война, теракты, скорее всего, и люди будут шарахаться от иностранцев. Ничего подобного! Пытаешься с багажом выйти из автобуса, обязательно услышишь: «Вам помочь?» Спрашиваешь дорогу – любой постарается быстро найти ответ в телефоне (если не знает), объяснить, как добраться в какое-нибудь место, пару раз нас просто провожали до остановки, чтобы мы не запутались. В автобусе могут запросто начать разговор о чем угодно. В Израиле сложно заблудиться: любой готов помочь тебе найти дорогу Фото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ Центр города. Воскресенье. Вечер. На улице, на краю тротуара (чтобы не мешать прохожим) - стол, за которым сидят люди, что-то пьют безалкогольное, заедают орешками и... поют. В одном из парков танцуют танго. На набережной – разучивают еврейские танцы. И никто не тычет в них пальцем, никто не ругается, - улыбаются, здороваются. Люди в Израиле на улицах поют, танцуют, и никто не крутит пальцем у виска... Фото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ Здесь не принято обманывать, обвешивать на рынках и в магазинах. На базарчиках можно пробовать все что угодно, и выбирать понравившиеся фрукты или овощи (попробуйте это сделать у нас). Могут просто угостить. И все это изобилие на одном из рынков Тель-Авива можно перепробовать! Фото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ И главное. Люди, действительно, любят свою страну. Это видно не только по флагам Израиля, которые повсюду – на машинах, балконах, футболках, домах... Это видно по цветочкам у дома, по соблюдению правил, по бережному отношению к памятникам, по законам, по которым они живут, по отношению друг к другу, по вечному «Вам помочь?» Нам повезло несколько дней пожить в мошаве (такая деревня в которой живут люди, объединенные общей идеей, у части жителей мошава – общая собственность). Там – как в наших двориках раньше (сегодня это в Кишиневе уже реже): женщина несет соседке лепешки, которая та забыла купить, другой житель мошава угощает своим виноградом, дети бегают друг к другу в гости и свободно гуляют по улицам этой удивительно трогательной, чистенькой и красивой «деревеньки». Чтоб мы так жили! Сельское хозяйство Там растет все! У нас, если пару недель стоит погода, как в Израиле летом (жара, дожди только в сентябре-ноябре) – стихийное бедствие, засуха. Там – пустыня, засуха практически всегда. Но израильтяне научились справляться. Они внедрили у себя систему капельного орошения, придуманную, кстати, кишиневскими инженерами, накрывают поля и сады сетками, - и обеспечивают себя и полмира овощами и фруктами. В израильских магазинах практически нет импортной сельхозпродукции. Они себя уважают, поддерживают местного производителя, едят свое. Там растет все и повсюду, даже деревья "над землей" Фото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ Еще понятно, когда они разбивают финиковые, апельсиновые сады и оливковые рощи, но вот то, что Израиль – один из крупнейших производителей клубники... Ее выращивают в кокосовых опилках, некоторые фермеры – в земле. А когда в Молдову начали поставлять картофель из Израиля, это казалось и вовсе чем-то из области фантастики. Но таки да, здесь и этот корнеплод растет очень даже неплохо. А одних только сортов помидоров в овощной лавке мы обнаружили больше десятка. В израильских магазинах практически нет импортной сельхозпродукции, все - свое Фото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ А теперь прикинем, зайдя в какой-нибудь супермаркет, сколько процентов местных фруктов-овощей, сколько – привозных... И это в Молдове, где чернозем... Израильтяне сделали из своей пустыни цветущий сад. Мы же из цветущей Молдовы – пустыню. Язык В Израиле вам никогда не скажут грубо на иврите: «Говорите на государственном!» У нас такое – сплошь и рядом. В этой стране государственным языком является иврит, а особый статус – у арабского. Какой знаешь – на том и говоришь. Если не очень пока освоил иврит, люди помогают. Это не наша страна, где если говоришь с акцентом и ошибками по-молдавски, тебя могут одернуть: «Мол, не позорься!» В Израиле какой язык знаешь – тот и используешь Фото: НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ Половина населения там говорит по-русски. И никто их за это не ненавидит! Здесь вообще язык не является проблемой, он не разобщает людей, не разводит их по разным партиям, не вызывает ненависти друг к другу. У них язык объединяет, любой язык Это – как другая планета. Ведь в Молдове языковой вопрос – отличное орудие манипуляции, и наши граждане, привыкшие к вражде и ненависти, обвиняют во всех бедах носителей «других» языков. Нравы Ситуация в Молдове, когда на дорогом автомобиле, увешанный цепями, со следами чувства собственной важности на лице и отсутствием признаков интеллекта, может припарковаться возле входа в магазин, перекрыв дорогу пешеходам, в Израиле в принципе невозможна. Даже если на секунду представить, что подобное произошло, нарушителю сделают замечание, он извинится и молча уедет. Попробуйте у нас сделать замечание. Правило «есть деньги – можно все» в Израиле не срабатывает. Там живут по другим законам: «Помогай, не мешай другим – и тебе будет хорошо и комфортно!» У нас главный критерий красоты (во всем – во внешнем облике, в интерьере и экстерьере дома или квартиры...) – «богато!» В Израиле – «удобно, комфортно, по закону, стильно». Там не стараются выпячивать свою финансовую состоятельность, и миллионер может ездить на велосипеде, в шортах, что в Молдове покажется фантастикой. И о любви Пожалуй, эта самая главная причина, почему мы, такие, вроде, похожие, живем, как на разных планетах. Израильтяне любят свою страну, свой город, свой дом. И они хотят жить лучше. Они хотят жить в любви и мире. У них нет идеи фикс уехать навсегда из Израиля, хотя, многие уезжают, возвращаются. Но они хотят жить хорошо здесь и сейчас. И ведь для большой части населения Израиль даже не родина, страна-то молодая. В Молдове люди агрессивные, злые, скажи слово – начинается конфликт, с матом и криками. Мы живем в ненависти. И Молдову половина населения воспринимает как перевалочную базу, временный такой пункт размещения перед дорогой в Европу или в тот же Израиль. У нас нет желания прожить в стране пусть 5-10 лет, но хорошо. В Израиле думают о будущем, о своих детях и внуках. Семьи заботятся о том, чтобы последующим поколениям было лучше, чем им. У нас живут только днем сегодняшним. Захватил часть парка, построил многоэтажку, заработал деньги, - и тебе завидуют такие же временщики, ты – в центре внимания. Не знаю, делает ли это людей счастливыми, но таким разрушителям все равно, что они нагадили в будущее, что их будут недобрым словом вспоминать грядущие поколения. ХХХ Сложно сказать, переменится ли жизнь в Молдове к лучшему, как долго республика будет напоминать исхудавшую корову, доят которую и власть и бизнес (что, в принципе, у нас одно и тоже). Долго ли у нас будет царить ненависть и агрессия... Отправить бы всех на недельку в Израиль, может тогда научатся родину любить... НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ

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