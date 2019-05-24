«Сегодня в Молдове водительские права выдают те, кто сам купил их в 90-е за 100 долларов»

Молодой человек написал открытое письмо руководителю Агентства государственных услуг, в котором рассказал, как он сдавал на водительские права.

Вот, что написал молодой человек:

«Генеральному директору Агентства государственных услуг Серджиу Райлян.

Господин директор,

Это первый раз, когда я пишу вам открытое письмо. Я надеюсь, что вы меня поймете.

Мне 20 лет, я полон надежд, энергии и желаний. Как и большинству студентов моего возраста, мне нужны водительские права.

Я поступил в автошколу, регулярно посещал все практические и теоретические занятия, выдержал внутренние экзамены и ... хоп! Я попал на внешние экзамены в Агентстве государственных услуг, в отдел «дисквалификации» водителей. Я бы назвал это самым ужасным моментом в жизни каждого водителя сейчас.

Почему сейчас? Потому что вы те, кто купил водительские права в 90-х годах по цене ниже, чем коммунальные услуги. Водителями становились за $ 100. Мне больно осознавать, что мальчики с купленными правами, сейчас становятся директорами, которые устанавливают правила и параметры, оценивают способность людей водить или требуют сдавать экзамены, лишь для одной цели — получить как можно больше денег.

5 марта я впервые был на внешних экзаменах. Я могу твердо сказать, что теоретический тест корректен, потому, что оценивают твои знания.

Причиной недовольств, которые я сейчас выражаю, является практика вождения. Я хочу начать с того простого факта, что экзаменаторы не приходят вовремя на работу. Они приехали (кстати, на экзаменационных машинах) около 10 часов, хотя студентам назначили собраться в 8 утра. Людям пришлось ждать несколько часов под открытым небом.

Теперь я хочу поговорить о людях, которых наняли экзаменаторами. Их высокомерие и отношение просто превышают все пределы. Они держат в страхе и стрессе каждого сдающего на права, особенно женщин. На мой взгляд, эти люди не хотят работать. В то время как все студенты стояли рядом с автомобилями, морально готовясь к тесту, господа экзаменаторы стояли с кофе в одной руке и сигаретой в другой.

Когда я сел за руль, на меня вылилась огромная волна жестокости и бесчинства от этих господ. Видя маршрут, который мы собираемся пройти, экзаменатор улыбнулся и сказал, что будет длинная и утомительная дорога. Кульминацией для меня стало то, что он штрафовал меня направо и налево практически при каждом вдохе.

Мы добрались до улицы Лунка Быкулуй, где было мало машин. Я был уверен, что тут-то мне не дадут штрафных очков, но моя оценка упала на 9 очков за нарушение скоростного режима. Но есть одна незначительная деталь. Я сказал экзаменатору, что скорость около 30 км/ч на 3-й передаче. Экзаменатор мне сказал, что мне показалось, что на самом деле было больше 60 км/ч. Я вышел из машины озадаченным.

Господин Райлян, вы упомянули в прошлом году, что скоро все государственные службы будут цифровыми по максимуму. Прошел год, а я не могу элементарно пройти тест, потому что сайт полон неработающих страниц и ошибок. Еще вы сказали, что активно боретесь с покупкой водительских прав, а я часто слышал, что люди отдают по 500 евро или даже больше, и им приносят права домой, отдавая прямо в руки.

Почему некоторые люди, которые компетентны и имеют хорошие навыки вождения, проваливаются на экзаменах? Почему другие покупают права, а потом остаются без машины возле первого забора? Почему я должен передвигаться по улице в страхе, будь я за рулем или пешеходом? Почему вы поддерживаете человеческое хамство в государственных учреждениях, господин Райлян? Почему вы не выбираете своих сотрудников с тщательностью? Почему коррупция становится для вас чем-то важным и нормальным?

Анатол Форнеа, репортер-стажер»

ЛИДИЯ ТКАЧ