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ВИДЕО - Music Clip
«Zdob si Zdub» презентовали песню из нового альбома группы
24.05.2019

«Zdob si Zdub» презентовали широкой публике песню «Lupul solitar» из нового альбома «Bestiarium».

Альбом еще не закончен, над ним продолжается работа, но музыканты обещают, что долгожданный релиз случится в этом году. По крайней мере, «Здубы» планируют порадовать фанатов до нового года, и представить на суд публики 12 новых песен.

- Ребята вдохновились сказками, персонажами из сказок и символичными животными, такими как лев, медведь, а теперь еще и волк. Так и появилась идея написать композицию о сильном символе в истории нашего края, начиная со времен даков, который представляет собой волк, - рассказала PR-менеджер группы «Zdob şi Zdub» Корина Каиряк.

В ближайшее время выйдет видеоклип к песне «Lupul solitar» - «Волк-одиночка». А в июне этого года мы сможем увидеть новый видеоклип группы, с участием музыкантов из Мали.

"Квартирник НТВ у Маргулиса": Zdob și Zdub - слушаем новые песни...


 
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