«Убитый в Одессе бывший мэр Тирасполя знал, кто и как вывез 300 млн долларов наличными...

Пока Евгений Васильевич обвиняет в убийстве «приднестровский режим», появились те, кто говорит, что… как раз он «заказал» Андрея Безбабченко.

Создаётся ощущение, что кошмарная смерть (покойный был найден со следами пыток) в Одесской области бывшего мэра Тирасполя воспринимается властями Приднестровья и тем, кто еще недавно ими был, исключительно, как политическое заказное убийство. Другие версии, вроде как, сторонами даже не рассматриваются.

Сегодня, в пятницу, 24 мая, трагическое событие прокомментировал экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук.

«Это показательное убийство»

«Расследования преступлений базируются на версиях в основе которых -мотивы. Версии уже витают и в СМИ. Факты должно установить следствие и суд. Но, могу подтвердить , что убитый имел ряд конфликтов в Приднестровье с «олигархическими структурами». Один лишь пример: по воле случая, он «располагал» информацией «кто и как», «вывозил» из ПМР, около 300 млн. долларов наличными, в сумках, через «неких партнеров местечковых олигархов». Часть средств тогда «чудно осела», предположительно, в офшорах Виргинских островов Британской юрисдикции. Обладал информацией, как «суд» в Тирасполе «прекратил» уголовное дело в отношении «неизвестного вывоза» из ПМР этих «серых» наличных. Странные «совпадения».

Евгений Шевчук склонен полагать, что это происки нынешних властей Приднестровья

Предполагаю, это преступление могло иметь ряд целей: «отомстить», посеять страх в ряды несогласных с «олигархами», показать «место» руководству правоохранительных органов Одессы, и подать сигнал политическим структурам, конкурентам, в Украине. Это «нарочито-показательное» преступление, возможно, имело целью «показать», что с «заказчиками» таких убийств «надо считаться», особенно в «тематике контрабандных олигархических потоков».

Если в Одесской области, «проглотят» или «замылят» это преступление, значит, и вправду это «хорошо оплачиваемое и сопровождаемое криминалом преступление».

Заказное убийство экс-главы госадминистрации города Тирасполя - дерзкое и с очевидной наглостью, так как покойный неоднократно утверждал, что ему из Тирасполя - угрожают. Организаторы и убийцы должны быть установлены и наказаны.

Царствия небесного безвинно убиенному. Соболезнования родным и близким. Евгений Шевчук».

«Это – информационная война против Приднестровья»

Если кто не знает, Безбабченко был арестован властями ПМР и после разбирательства отпущен. Выйдя на свободу, он перебрался в Одессу. По нашей информации, за свое освобождение он заплатил немалую сумму. СМИ активно раздувают причастность властей ПМР к убийству. Мы, не видим никакой аргументации. Чисто поймать хайп. Он вернул награбленное, властям ПМР он был уже не интересен.

Свои проблемы Безбабченко связывал с Е.Шевчуком. Поэтому посчитал, что будет справедливым если часть затрат понесет и его бывший патрон. Именно перед смертью от него пытались добиться номеров и паролей доступа к счетам. Евгений Васильевич, недавно посещал Кишинев, это не может быть простым совпадением.

Это одна из версий – есть и другие.

К примеру, невооруженным взглядом видно, что против Приднестровья ведется активная информационная война. Но, судя по всему, результаты не могут радовать заказчиков. Поднятые темы: ситуации в зоне безопасности, возможности взрыва складов, ММЗ, нарушения прав человека и др. не дают желаемого эффекта, да и не верит в это никто. Поэтому началась активная дискредитация властей Приднестровья на криминальной теме. В частности, пытаются найти их зарубежные счета, недвижимость, и т.п. Пока тоже безуспешно.

Вот и нашли новую тему – обвинить власти Тирасполя в убийствах своих противников. «Бандитский Тирасполь» - очередное название информационной операции против ПМР. И убийство экс-мэра Тирасполя прекрасно ложится в эту схему.

Обратите внимание, как только был найден пострадавший, обвинения в адрес властей ПМР посыпались раньше, чем на место происшествия приехала украинская полиция.

Причем обвинения более чем серьезные – власти ПМР обвиняют, не много не мало, в терроризме (!).

Источник: Телеграм-канал «Молдавский вагон 65/66

От редакции "КП"

Самое, конечно, поразительное произойдет, если выяснится, что ни нынешние власти Приднестровья, ни Евгений Шевчук не имеют к этому ужасному убийству никакого отношения. Если, например, эта история чисто бытовая или уголовная. Тогда можно будет сказать, что обе стороны использовали трагедию исключительно в своих узкополитических целях. Возможно, им даже будет после этого стыдно.

Ждем расследования украинских правоохранительных органов.

ПАВЕЛ МУНТЯН