Игорь Додон: Должность председателя парламента могла бы стать гарантией для социалистов

Должность председателя парламента могла бы стать гарантией для социалистов, потому что президент Республики Молдова Игорь Додон был отстранен пять раз за последние два с половиной года. Когда есть попытки отстранить главу государства, его должность исполняет председатель парламента. Такое объяснение дал Игорь Додон в ходе передачи „Puterea a patra” на N4, передает IPN.

„Спикера парламента практически невозможно снять с должности. За последние десять лет проевропейского правления, спикер был снят один раз, в 2013 году, больше не было”, - отметил глава государства.

Игорь Додон сказал, что сделал все возможное в качестве президента Республики Молдова, чтобы было парламентское большинство. Кроме того, глава государства считает, что ответственным за досрочные выборы, если они состоятся, будет считаться Блок ACUM. Тем не менее, пока не будет другого решения Республиканского совета ПСРМ, один шанс все еще есть, отметил президент.

На вопрос о том, готова ли ПСРМ создать коалицию с Демократической партией, президент отметил, что согласно последнему решению Республиканского совета ПСРМ, большинство формируется либо с Блок ACUM, либо проводятся досрочные выборы. „Предположим, что демократы готовы принять то, что мы выдвинули для коалиции от Блока ACUM. Социалисты были бы поставлены в ситуацию решить вопрос о том, что им делать. Я не знаю, я не могу сказать вам на этом этапе. Могу сказать, что социалисты на данном этапе не рассматривают коалицию с ДПМ”, - заявил глава государства.

По его мнению, самым важным периодом будет 3-7 июня, когда будет вынесено решение Конституционного суда о возможности роспуска парламента. „Последней неделей будет та, когда будет принято окончательное решение, создается ли правительство, или нет”, - отметил Игорь Додон.