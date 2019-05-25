Вирджилиу Мэрджиняну: На фестивале „Cronograf” - 2019 каждый вечер показаны новые отечественные фильмы

Директор фестиваля „Cronograf” Вирджилиу Мэрджиняну отметил, что в этом году в рамках фестиваля каждый вечер будут показаны новые отечественные фильмы. Кроме того, в этом году очень много внеконкурсных фильмов, которые показаны в разных местах Кишинева, а не только в Кинотеатре „Odeon”, где проходит основная часть фестиваля. Об этом говорилось в ходе передачи „Punctul pe azi” на TVR Moldova, передает IPN.

„Самым важным и самым дорогим для нас проектом является „Cronograf Art” и слияние искусств на пешеходной улице Кишинева. Там нам дали большую сцену, огромный экран, на котором вечером, в 21.00, мы проектируем фильмы, а до тех пор у нас есть различные мероприятия: концерты, выставки, семинары, спектакли, все, что может произойти в области искусства”, - заявил Вирджилиу Мэрджиняну.

Режиссер Виолетта Горгос сказала, что в начале фестиваля участвовали и отечественные информационные передачи, а на протяжении многих лет отечественный документальный фильм стремительно стал расти. „Хочу верить, что молдавским кинематографистам удастся выйти в большой мир так, как удалось писателям и музыкантам, потому что у них есть художественный потенциал”, - отметила Виолетта Горгос.

Румынский режиссер Паул Паленксар говорит, что во второй раз участвует в фестивале. „Для меня фестиваль „Cronograf” является чудом, потому что и в Румынии, и в Республике Молдова, к сожалению, мы переживаем финансовый кризис, который чувствуется острее именно в культурной сфере”, - отметил румынский режиссер. По его мнению, этот фестиваль необходимо не только поддерживать, но и развивать.