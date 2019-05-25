В Молдове сексуальному воспитанию хорошо бы для начала обучить взрослых и только потом детей

А то большинство так и живут с базовыми знаниями о пестиках и тычинках, смутно представляя, что такое сексуальное здоровье и как об этом говорить с ребенком.

Родители молдавских школьников в бешенстве и настоятельно требую, чтобы в школах запретили такой предмет, как сексуальное воспитание. Даже накатали письмо в Министерство образования. Считают они, что подобная наука продвигает распущенный образ жизни, учит детей извращению. Мол, информация об интимной жизни человека может негативно сказываться на психике ребенка. Во как!

То есть, ребенка совершенно не травмирует то, что он каждый день видит в интернете и по телевизору. Понимаете, не травмируют и не развращают наших детей «гуру» секса в социальных сетях, которые ведут микроблоги, детально описывая и показывая, как девочке зацепить сексом богатенького «старикашечку» для старта в обеспеченную жизнь. Таких аккаунтов в соцсетях уйма, в них нет ограничений по возрасту и подписаться на них может любой ребенок, который умеет пользоваться гаджетом. Конечно, не развращают и не травмируют наших детей не видеоклипы, а самые настоящие порно-ролики зарубежных, да, что уж там, и отечественных звезд.

Родители, мне очень интересно, вы когда последний раз обращали внимание на, что слушает и какие клипы смотрит ваш ребенок? Практически каждая песня сегодня своего рода сексуальный справочник, а видеоряд - наглядное пособие и инструкция к применению. Естественно, со всеми вытекающими от сюда последствиями. В песнях же не учат, черт побери, к чему может привести незащищенный секс, или как опасны аборты или тому, что девочкам регулярно надо посещать гинеколога, а мальчикам соответственно - уролога. Не учат и тому, что беспорядочные половые связи могут привести к ВИЧ-инфекции, не учат как вести себя, когда начинается менструация и что, в конце-концов, мастурбация в детском возрасте - это не проблема. Или учат?

Нет, не учат. Как не научите и вы, потому что вам не удобно с ребенком говорить на эту тему. Стыдно! А зря!

А между тем, из-за отсутствия надлежащего полового воспитания, из -за отсутствия этих самых страшных уроков по сексуальному воспитанию в Молдове неуклонно растет количество подростковых абортов, и я уже не говорю о ситуации с распространением ВИЧ.

Помню, как знакомый гинеколог рассказал мне о девчушке лет 15 из глухой молдавской деревушки, которая была на уже на 6 месяце беременности, когда попала на прием к врачу. Она просто не понимала, что беременна. Не знала! Вы можете себе такое вообразить! Я — смутно. Или другая история. Шестикласснице потребовалась серьезная помощь психотерапевта, когда у нее впервые началась менструация. Она испугалась и подумала, что серьезно больна. Да, эта девочка жила с бабушкой, пока ее мама и папа за границей зарабатывали деньги на ее содержание. И, конечно, пожилой женщине, для которой эта тема, как и все остальные касательно секса (помните, что в СССР секса не было, а у многих его по сей день нет)— табу, не объяснила ребенку, что такое менструация.

А теперь представьте сколько у нас детей остались на попечение бабушек и дедушек, для большинства из которых главное — накормить и одеть внука или внучку. О каком сексуальном воспитании ребенка в данном случае может идти речь.

Если не будет подобных предметов, откуда в таком случае черпать знания? Правильно, друзья постарше, фильмы, клипы, соцсети — откуда они получают информацию, естественно, в искаженном виде. А это еще хуже. Хуже предмета "сексуальное воспитание". Хуже - в десятки раз.

Ведь этот предмет, курс называйте его как вам угодно не только и не столько про секс и уж точно никто не собирается показывать и учить детей позам из Камасутры (они и так могут найти это в интернете, если уже не нашли). Информация по крайней мере в теории должна подаваться в соответствии с возрастом. И, естественно, не преподавателем биологии, например, у которого за плечами быть может не совсем удачный сексуальный опыт, который не разбирается в психологии и сексологии.

Вот что должно волновать родителей. Не то, что этот предмет в принципе преподают, а тот факт, что нет грамотных и компетентных преподавателей, которые обладали бы грамотной и профессиональной информацией обо всем, что связано с сексуальным воспитанием ребенка и сексуальным здоровьем ребенка. Поэтому подобные курсы не помешали бы и взрослым. А то вроде как предмет есть, и полезный предмет (секс в жизни большинства людей все-таки присутствует), а учить некому.

Потому что большинство взрослых (учителя, в том числе) так и живут с базовыми знаниями о пестиках и тычинках и совершенно не знают что такое сексуальное здоровье. Некоторые так и умирают с мыслью, что секс - это жеванный стыд какой-то...

ЛИДИЯ ТКАЧ