Дешевая клубничка в Молдове для истинных гурманов и сексуальных игр

Очередной поход на главный рынок столицы показал, что предсказания о цене молдавской клубники в 100 леев за кило, не сбылись.

Тема клубники не сходит с информационных лент Молдовы. Да и мы не раз писали о том, что сначала появилась импортная ягода на рынках, а потом и молдавская. В общем, мы, недолго думая, отправились на Центральный рынок Кишинева со своего рода проверкой – как обстоят дела на этот час и день.

Первое впечатление, когда заходишь на фруктовые ряды, здесь продают одну клубнику. Ее не просто много, а просто немеряно. Разных сортов и на любой вкус с кошельком. Продавцы уверяют что она молдавская, и, похоже, не врут: она перемешана с соломой, а кое-где можно разглядеть кусочки земли.

- Импортной клубники на базарах уже нет, - уверяют торговцы, - Сейчас здесь только молдавская! Да, может быть, она не такая твердая и крупная как греческая, но зато своя. Люди берут охотно, радуются ценам!

Импортной клубники на базарах уже нет. Сейчас здесь только молдавская!

Действительно, радоваться есть чему. При большом желании можно найти даже по 25 леев за килограмм, а сорт «мармелад», любимый многими – за 30 леев! Боюсь ошибиться, но в прошлом году в пик сезона было даже дороже, а сейчас – начало!

Как уверяют продавцы, спасибо за это покупатели должны сказать, как раз, греческому фермеру – именно его продукцией наводнили рынки Молдовы еще в апреле, стартанув со 120 леев и закончив 45-50. Именно он насытил наших граждан до такой степени, что заявленная цена за кило молдавской клубники в 100 леев так и осталась на бумаге.

Я пишу эти строчки, доедая последние ягоды из купленного килограмма. И вот, что могу сказать: при всем уважении, есть нашу надо как можно быстрее – она начинает «течь» прямо на глазах. И – плохая новость для сладкоежек – молдавская клубника практически вся НЕСЛАДКАЯ. Нет, можно добавить мороженого, можно сахар, но… Видимо, не хватило в теплицах ей солнца… Такое ощущение, что ее вырастили во многом для тех самых сексуальных игрищ…

КСТАТИ

Как не отравиться клубникой?

Советуем всегда мыть ягоды. Это устранит возбудителей болезней и уменьшит количество пестицидов. Можно развести в литре воды 10 г соды и на 10 минут замочить клубнику.

Супрун напомнила, что сертифицированная органика и продукты, которые выросли на огороде, - не одно и то же.

- Пока нет доказательств, что органическая клубника значительно лучше выращенной с использованием средств защиты растений и дозированного внесения комплексных удобрений. Даже они могут содержать остатки пестицидов, хотя и в меньшей степени, - советуют специалисты.

Коробку с клубникой, где несколько ягод испортились, покупать можно, но плохие нужно выкинуть. Подпорченные ягоды - признак того, что противогрибковые растворы, которыми брызгали кустик фермеры, сильно ослабели.

ПАВЕЛ МУНТЯН