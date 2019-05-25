«Картина маслом» - чёрная кошка прошла перед Лянкэ, в то время как тот заливался соловьём, рассказывая о «необходимости евроинтеграции» Подробнее: http://bloknot-moldova.md/news/kartina-maslom-chyernaya-koshka-proshla-pered-lyan-1104347

Верящих сладким речам "просто премьера" - всё меньше и меньше. Забавный, но в то же время символичный инцидент произошёл во время очередного выступления Юрия Лянкэ, которое тот посвятил грядущим выборам в европейский парламент, в которых Лянкэ собирается участвовать в качестве гражданина с румынским паспортом.

Пока бывший "я просто премьер" заливался о своих будущих усилиях в качестве депутата европарламента на поприще евроинтеграции Молдовы, и о необходимости "реформы юстиции" (почему не провёл её, когда был премьером?), перед его трибуной прошла чёрная кошка.

Присутствовавшие журналисты начали перешёптываться, а Лянкэ попытался объяснить им, что, дескать, это наша кошка, которую мы все очень-очень любим и всё такое, выразив надежду, что "Багира" (так зовут кошку) принесёт ему удачу. Закончил своё выступление Лянкэ традиционной мантрами про то, что "европейский путь - это единственный путь для РМ" - то, что уже десять лет повторяют некоторые политики, и от чего, как просто от слова "мёд", во рту слаще никак не становится.