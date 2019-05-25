Болгарская компания Doverie-Invest решила выкупить все акции Moldindconbank’а

Болгарская компания Doverie-Invest, владеющая около 64% акций Moldindconbank, готова выкупить остальные акции по цене 240,74 лея за каждую.

Соответствующий проспект обязательного предложения о поглощении, инициированный оферентом DOVERIE-INVEST JSC, утвердил Административный совет Национальной комиссии по финансовому рынку. Предметом предложения, рассчитанного на 14 дней, является приобретение 1 770 906 (около 36%)простых именных акций, выпущенных Moldindconbank. За оставшиеся акции компания Doverie-Invest предложила ту же цену, по которой приобрела в середине марта единым пакетом около 64% вновь выпущенных акций Moldindconbank. Общая цена сделки тогда составила 764,04 млн леев (39,3 млн евро).

В марте этого года Агентство госсобственности (АГС) выставило на продажу на регулируемом Фондовой биржей рынке единым пакетом 63,89% акций КБ «Moldindconbank» АО. Это случилось после того, как в 2016 году Национальный банк Молдовы обнаружил несоблюдение некоторыми акционерами Moldindconbank нормативно-правовой базы для банковской деятельности. Акционеров обязали в течение трех месяцев продать свои акции, но они этого не сделали. В связи с этим Moldindconbank аннулировал эти акции и провел допэмиссию: были выпущены новые акции тем же объемом, что и аннулированные - они и были выставлены на продажу. Однако покупателей на них не нашлось.

Тогда правительство решило выступить посредником между банками и инвесторами, чтобы последние не опасались, что эти активы в молдавских банках могут быть сомнительными. Агентство публичной собственности выкупило от имени правительства Республики Молдова 63,89% акций Moldindconbank. Сделка на сумму в 760,11 миллионов леев была совершена 18 февраля на фондовой бирже Молдовы.

Согласно справке «ИНФОТАГ»: Уставный капитал Moldindconbank на конец 2018 года составлял 496,8 млн леев. Он разделен на 4,96 млн акций номинальной стоимостью 100 леев каждая. На 31 декабря 2018 года активы Moldindconbank’а составляли 16,48 млрд леев, портфель кредитов – 6,79 млрд леев, капитал – 2,59 млрд леев, депозиты – 13,11 млрд леев. По итогам 2018 года MICB добился самой высокой по системе рентабельности капитала (ROE) – 3% и рентабельности активов (ROA) – 20,8%. У банка 860 тыс. клиентов. В нем трудится 1 419 сотрудников.