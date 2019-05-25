Важно для жителей Молдовы: Таможенные правила, которые стоить знать, выезжая из страны

Прежде чем готовиться к отпуску и паковать чемоданы, убедитесь, что у вас не возникнет проблем на границе — читайте внимательно!

Собираясь в долгожданный отпуск, некоторые наши граждане даже не подозревают, что их могут не выпустить из страны. И речь сейчас вовсе не о злостных неплательщиках алиментов. Например, проблемы на границе могут возникнуть у молодоженов или же у людей, которые, решив сэкономить на европейских сигаретах, и прихватили с собой из Молдовы целый блок.

Чтобы отпуск не был испорчен в самом начале, «Комсомолка» собрала для вас таможенные правила, которые вы непременно должны знать, прежде чем паковать чемоданы и мчаться в аэропорт. Читайте внимательно и запоминайте!

После свадьбы сразу в паспортный стол

Один из самых распространенных случаев — когда молодоженов не выпускают из страны, потому что у девушки недействительный паспорт. Когда пара сочетается законным браком и девушка меняет фамилию, выехать из Молдовы по старому паспорту, где указана ее девичья фамилия, она уже не сможет.

Согласно законодательству, есть несколько причин, по которым необходимо менять паспорт. И замена данных в паспорте одна из таковых. Хотя «загран» и является действительным по сроку, но статус документа считается недействительным.

Пограничная полиции работает напрямую с базой данных Агентства публичных услуг, где вы уже числитесь под новой фамилией. Если вы пытаетесь выехать из страны по недействительным документам, полиция паспорт изымает, и выехать из страны не получится. Никак!

Когда разрешение на выезд ребенка от второго супруга не нужно

Второй самый распространенный случай. Запомните, если вы с ребенком выезжаете на отдых, разрешение от второго супруга даже, если вы в разводе не требуется. Разрешение необходимо только в том случае, если вы с ребенком уезжаете на ПМЖ в другую страну.

При эмиграции в Агентстве публичных услуг в паспорт несовершеннолетнего проставляется специальная отметка, которая свидетельствует, что ребенок выезжает на постоянное место жительства в другую страну. И при наличии данной отметки пограничная полиция Молдовы требуем нотариально заверенное согласие на выезд от второго родителя. Не имеет значения в разводе родители или находятся в законном браке.

Блок сигарет или всего две пачки

Конечно, курение медленно, но убивает и лучше в принципе отказаться от этой вредной привычки, но, если вы пока не в силах с этим бороться, вам не помешает знать, что в страны ЕС можно ввозить всего две пачки сигарет (на одного человека).

Очень часто люди, не зная правил, думают, что можно с собой за границу брать 200 сигарет — блок. На самом деле 100 штук сигарет можно беспрепятственно вывозить из Молдовы. А вот в страну ЕС можно ввезти только две.

Из-за каких долгов не выпустят из Молдовы

В первую очередь нужно знать, что только по решению суда должникам могут запретить покидать родину. Любая другая инстанция этого сделать не в праве. А вот в суд вы можете попасть, если у вас:

Долги по коммуналке. Поставщики коммунальных услуг не могут вам запретить выезжать из Молдовы, но могут подать на вас в суд.

Неоплаченные штрафы за нарушение ПДД. Запрет на выезд из страны — один из способов воздействия на должника, который может быть применен при штрафе даже в 1 лей.

Проблемный кредит. А таким он становится, если вы «забываете» вовремя вносить ежемесячную плату. Банк и другие финансовые организации в таком случае подадут на вас, как на злостного неплательщика в суд. И в таком случае, забудьте о загранице, пока не погасите все задолженности.

Долги по алиментам. В данном случае, как упоминалось выше запрет на выезд может установить только суд.

Вы можете узнать, есть ли у вас запрет на выезд из страны еще до поездки

Любой гражданин Молдовы может проверить, есть ли у него запрет на выезд из Республики Молдова. Для этого необходимо подать заявление в Генеральный инспекторат Пограничной полиции. Это сможете сделать либо вы, либо ваше доверенное лицо. В течение 15 дней будет подготовлена информация. Процедура бесплатная. Информацию получаете в инспекторате, по адресу: на улице Петрикань, 19, при предъявлении удостоверения личности.

К слову, есть еще одна услуга, которой можно воспользоваться. При необходимости, можно запросить информацию о пересечении государственной границы за последние 5 лет.

ЛИДИЯ ТКАЧ