Как обворовывают малоимущих при финансировании страховой медицины

Начиная с 2006 года трансферты из госбюджета в бюджет медфондов для медицинского страхования детей, подростков, пенсионеров всех категорий, получателей пособий, безработных и др. должны были составлять не менее 12,1 процента дохода госбюджета в предыдущем году. На основании статьи 9 закона №1593/2002 о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования.

Но уже при формировании бюджета-2018 изменили порядок определения сумм трансфертов. И теперь их обязаны определять в зависимости от суммы трансферта предыдущего года, умножая на индекс потребительских цен того же предыдущего года.

Как правило, подобные резкие изменения происходят только тогда, когда готовят очередную аферу с целью скрыть предыдущие аферы. И случай с трансфертами в бюджет медфондов – не исключение. Хотя и в предыдущие годы никогда не выполнялись законные требования по сумме не менее 12,1 процента.

В приведенной ниже таблице даю информацию о развитии аферы. В столбце 2 приведена сумма дохода госбюджета, от которой должны были отсчитать сумму трансфертов. В столбце 3 – сумма по факту, в процентах от суммы трансфертов к доходам госбюджета. Сумма, которая по закону должна быть не менее 12,1 процента, в реальности значительно меньше.

В столбце 5 приведены размеры недоданные сумм страховки малоимущих граждан. В столбце 4 - расчетные суммы трансфертов, рассчитанные по другим правилам (сумма прошлого года, умноженная на ИПЦ прошлого года). И тут ошибки, нарушения закона.

Обратите внимание: почти ежегодно суммы трансфертов были меньше на (500-1000) миллионов лей, то есть на 50 процентов. И только в 2017-2014 годах малоимущих в сфере медобслуживания обокрали на 3.452 миллиона лей. При переходе на «другую формулу» расчета трансфертов мы видим то же циничное обворовывание.