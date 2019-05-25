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Здоровье
Как обворовывают малоимущих при финансировании страховой медицины
25.05.2019

Начиная с 2006 года трансферты из госбюджета в бюджет медфондов для медицинского страхования  детей, подростков, пенсионеров всех категорий, получателей пособий, безработных и др. должны были составлять не менее 12,1 процента дохода госбюджета в предыдущем году. На основании статьи 9 закона №1593/2002 о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязательного медицинского страхования.

Но уже при формировании бюджета-2018 изменили порядок определения сумм трансфертов. И теперь их обязаны определять в зависимости от суммы трансферта предыдущего года, умножая на индекс потребительских цен того же предыдущего года.

Как правило, подобные резкие изменения происходят только тогда, когда готовят очередную аферу с целью скрыть предыдущие аферы. И случай с трансфертами в бюджет медфондов – не исключение. Хотя и в предыдущие годы никогда не выполнялись законные требования по сумме не менее 12,1 процента.

В приведенной ниже таблице даю информацию о развитии аферы. В столбце 2 приведена сумма дохода госбюджета, от которой должны были отсчитать сумму трансфертов. В столбце 3 – сумма по факту, в процентах от суммы трансфертов к доходам госбюджета. Сумма, которая по закону должна быть не менее 12,1 процента, в реальности значительно меньше.

В столбце 5 приведены размеры недоданные сумм страховки малоимущих граждан. В столбце 4 - расчетные суммы трансфертов, рассчитанные по другим правилам (сумма прошлого года, умноженная на ИПЦ прошлого года). И тут ошибки, нарушения закона.

Обратите внимание: почти ежегодно суммы трансфертов были меньше на (500-1000) миллионов лей, то есть на 50 процентов. И только в 2017-2014 годах малоимущих в сфере медобслуживания обокрали на 3.452 миллиона лей. При переходе на «другую формулу» расчета трансфертов мы видим то же циничное обворовывание.

 

 2019   

 2018   

2017

2016

2015

2014 

1. трансферты

2.831

2.728

2.593

2.513

2.198

2.200

2. госбюджет

 

 

28.878

28.038

27.717

22.436

3. (1 : 2), %

 

 

8,98

8,96

7,93

9,81

4. трансферты, расчет ИПЦ

2.810

2.764

 

 

 

 

5. разница в сравнении с фактической суммой

(+)21

(-)36

(-)901

(-)880

(-)1.156

(-)515

 Думитру БАРБАЛАТ


 
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