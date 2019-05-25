Пресс-секретарь Демпартии Молдовы: Слухи об инсульте Плахотнюка сильно преувеличены

Сегодня на своей странице в соцсетях Виталий Гамурарь прокомментировал слухи о том, что глава ДПМ серьезно болен.

«Лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк не перенес инсульт, не испытывает других проблем со здоровьем и находится в отличной форме», - написал пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь сегодня, в пятницу 24 мая.

Это заявление стало ответом на слухи, просочившиеся в некоторые молдавские СМИ. Jurnal TV опубликовал информацию о том, что продолжительное отсутствие Плахотнюка на публике, может быть связано с тем, что он перенес инсульт. Но подчеркнули, что информация о болезни главы ДПМ основывается исключительно на слухах.

Спустя два часа информацию о проблемах со здоровьем Плахотнюка опроверг Виталий Гамурарь.

«В связи с враньем Jurnal TV, связанным с возможными проблемами со здоровьем Плахотнюка, отмечу, что это неправда... Господин Плахотнюк находится в хорошей форме, работает вместе с командой над тем, чтобы граждане не пострадали от безответственности некоторых политиков, которые создают хаос и провоцируют нестабильность в стране», — заявил Гамурарь.

Пресс-секретарь Демпартии не ограничился опровержением слуха и написал саркастический постскриптум для «оппозиционеров и их пропагандистов»: «Внимание, чрезмерное употребление морепродуктов может привести к повышению уровня ртути и повлиять на психическое состояние».