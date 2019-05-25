В Молдове в начале следующей недели евро и доллар снова подорожают

Подорожает в начале следующей недели и румынский лей. Согласно официальному курсу валют, установленному Национальным банком Молдовы, единая европейская валюта и доллар США в начале следующей недели подорожают.

Евро будет стоить в понедельник, 27 мая, 20 леев и 19 банов, что на 12 банов больше, чем сегодня, а доллар подорожает на два бана, и будет стоить 18 леев и 5 банов.

Подорожает в начале следующей недели и румынский лей. Он будет стоить на три бана дороже, то есть 4 лея и 24 бана.

Курс украинской гривны и российского рубля останется неизменным. Рубль по-прежнему будет стоить 27 банов, а гривна - 68 банов.