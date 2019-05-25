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Бывшему премьеру Приднестровья и трем экс-министрам вынесен заочный приговор - их ждет 8 лет тюрьмы
25.05.2019

Майю Парнас, Елену Гиржул, Оксану Буланову и Татьяну Туранскую лишили всех наград и права занимать государственные должности в течение четырёх лет после отбытия наказания.

Верховный суд вынес обвинительный приговор экс-главе правительства Приднестроья Татьяне Туранской по делу об удержании в 2015 году 30% из зарплат работников бюджетной сферы и пенсий. Её приговорили к 8 годам лишения свободы. Такие же сроки получили бывшие министры Майя Парнас, Елена Гиржул и Оксана Буланова.

Кроме восьми лет заключения каждую из экс-министров лишили всех наград и права занимать государственные должности в течение четырёх лет после отбытия наказания.

Отметим, что дело рассматривалось в заочном порядке ввиду отсутствия бывших чиновниц на территории Приднестровья

Обвиняемые объявлены в розыск...


 
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