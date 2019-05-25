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Общество
Молдову ожидает очередной удар стихии – снова ливни, грозы и шквалистый ветер
25.05.2019

В республике сохраняется неустойчивый характер погоды - в связи с грозами, ливнями, градом и сильным ветром объявлен новый код предупреждения.

Желтый код предупреждения в связи с неустойчивым характером погоды в Молдове вступил в силу сегодня, 25 мая, начиная с 14:00 и продлится до полуночи. В это время на всей территории республики ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-35 л/м²), град и шквалистый ветер порывами 15-20 м/с.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в воскресенье, 26 мая, природных катаклизмов в стране не ожидается. И даже дождь, и то небольшой, вероятен только на юге страны. Возможно усиление ветра, но его порывы не будут превышать 10-12 м/с. Не заставит себя ждать и обещанное синоптиками потепление – температура воздуха к среде достигнет 30-32 градусов тепла. Атмосферное давление остается пониженным, геомагнитный фон – спокойным.

В северных районах республики ночью термометры покажут от +10 до +13 градусов, днем – до +25 градусов Цельсия. День будет солнечным, осадков не ожидается.

В центральной части страны и Кишиневе осадки также маловероятны. Ночью температура воздуха будет колебаться от +11 до +14 градусов тепла, днем – от +23 до +26. Северо-западный ветер порывами 10-12 м/с немного смягчит надвигающуюся жару.

На юге Молдовы будет солнечно и жарко – в дневные часы столбики термометров поднимутся до +27 градусов Цельсия. Ночью будет прохладно – от +12 до +15 градусов, возможен дождь.

В последующие сутки осадков не ожидается. 


 
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