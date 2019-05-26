Румыния обещает помочь очистить Бык

Премьер-министр Павел Филип потребовал от министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды ускорить разработку проектной документации по очистке реки Бык, чтобы провести необходимые работы, которые позволят жителям Кишинева и Стрэшень избавиться от риска постоянного подтопления.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в правительстве, на этот проект власти Румынии предоставят 10 млн. евро.

"Мы должны сделать домашнее задание, а затем получить деньги на проекты. Начинайте процесс закупок для подготовки проектной документации и воздействия на окружающую среду", - сказал Филип.

По его словам, во время проливных дождей Бык быстро разливается, по дорогам практически невозможно проехать, а сады и огороды заполняет вода.

"Это многолетняя проблема как столицы, так и Стрэшень. Местные жители называют ее проблемой номер один", - отметил премьер.

Согласно проекту, русло реки Бык будет очищено на протяжении 21 км в Стрэшенском районе и 24 км в муниципии. Проект постановления, по которому выделенные средства поступят в Кишинэу, находится на заключительной стадии утверждения в правительстве Румынии.

В общей сложности из 100 млн. евро безвозмездной помощи, обещанной еще несколько лет назад, Румыния предоставит 15 млн. евро на четыре экологических проекта в РМ. Кроме очистки Быка средства планируется использовать на восстановление экосистем в пойме нижнего Прута, устранение загрязнения подземных вод и сокращение выбросов парниковых газов.