Молдавская гастарбайтерша подозревается в организации ограбления турецкого олигарха

В ночь на 18 мая в Эскишехире на северо-западе Турции совершено нападение на известного олигарха в его особняке. Спустя четыре дня задержаны девять граждан Молдовы, подозреваемых в совершении преступления.

Преступники в масках пытали президента известной турецкой компании «Sarar grup» Джемалеттина Сарара и его супругу, затем забрали ценности и скрылись. Охрана грабителей не видела.

Прокуратура Эскишехира создала специальное подразделение для проведения расследования. Оперативники просмотрели все записи камер наружного видеонаблюдения, эксперты сняли отпечатки пальцев, оставленные грабителями на месте преступления. Установлено, что преступники проникли на территорию виллы через поврежденную заранее металлическую сетку садового ограждения. Отпечатки пальцев совпали с данными гражданки Молдовы Л.Д., работавшей в 2014 году гувернанткой в семье Сарар. Через 15 часов после ограбления подозреваемая была задержана в своем доме в Ялове и доставлена в Эскишехир. Гражданка Молдовы дала показания, на основании которых полиция предоставила данные об остальных подозреваемых Интерполу.

Объявленных в международный розыск грабителей, задержали на болгарско-турецкой границе пограничники Болгарии и поместили в тюрьму Софии. МИД Турции отправил официальный запрос на выдачу турецкой полиции арестованных четверых мужчин и четверых женщин.