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Молдавский «сезон дождей» заканчивается и начинается жаркое лето
26.05.2019

Кажется, что Молдова наконец-то избавилась от обильных осадков - в прогнозе на ближайшие дни нет гроз и ливней.

Однако жителям Молдовы предстоит столкнуться с другой напастью - с сегодняшнего дня начинается процесс постоянного повышения температуры. Таким образом, на следующей неделе ожидается летняя жара.

В воскресенье максимальная температура достигнет +25 градусов Цельсия, а в понедельник максимальные показатели могут достигнуть +30 градусов.

Ночью на севере страны температура достигнет +10 градусов Цельсия, а днем - до +25 градусов тепла.

В центре ночью ожидается +11 градусов, днем - +26 градусов Цельсия. На юге температура воздуха поднимется еще на один градус.

Вторник и среду температура поднимется еще на один градус, а до четверга максимальные температуры в стране достигнут значений +33 градусов Цельсия.


 
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