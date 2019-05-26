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Семья
Молдаванка получила наследство итальянца, за которым ухаживала
26.05.2019

Раиса Русу и ее сын Даниел Русу были признаны законными наследниками богатства старого итальянца.

Суд постановил, что состояние размером в три миллиона евро должно перейти гражданам Республики Молдова. По показаниям нотариуса, составившего завещание, адвокаты продемонстрировали, что мужчина был в здравом уме, когда решил оставить свое состояние Раисе.

Раиса Русу унаследовала внушительное наследство от итальянца, за которым ухаживала множество лет. Винченцо Рисатти, богатый отельер итальянской провинции Брешиа, умер в возрасте 92 лет. Решение мужчины вызвало возмущение родственников.

После оглашения завещания, родственники итальянца обвинили молдаванку и ее сына в том, что они обманули Винченцо. Его семья обратилась в суд, утверждая, что женщина воспользовалась психической нестабильностью пожилого мужчины.


 
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