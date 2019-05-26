В Молдове готовятся пику цветения опасного растения – амброзии

Пыльца амброзии – самый мощный аллерген, но истребить это растение практически невозможно.

Амброзия встречается в Молдове практически повсеместно. Несмотря на принятый правительством регламент по борьбе с опасным сорняком, она с завидным упорством продолжает произрастать и цвести в означенное природой время, создавая немалые проблемы для здоровья людей.

Власти республики готовятся к пику цветения опасного растения. Инспекторы проведут тщательные проверки, и пораженные сорняком территории будут опрысканы ядохимикатами. А на более масштабных площадях растение будут выкорчевывать.

Однако полностью истребить растение, корень которого проникает на четыре метра в глубину, практически невозможно. К тому же амброзия вполне устойчива к химикатам и разрастается с огромной скоростью.

По утверждению аллергологов, пыльца амброзии – самый мощный аллерген. Максимальная его концентрация наблюдается в дневное время.

- В первую очередь это покраснение, слезотечение глаз, заложенность носа или насморк таким бесцветным содержимым, как вода, першение в горле вплоть до приступа затрудненного дыхания – бронхиальной астмы. Чаще всего это люди, которые с детства имели симптомы аллергии, или в семьях есть кто-то. Это хроническое рецидивирующее заболевание, – рассказала телеканалу «МИР 24» кандидат медицинских наук, врач-аллерголог Сюзанна Щит.

Борьбу с амброзией признали в Молдове делом национального значения. В прошлом году правительство Молдовы приняло регламент по борьбе с сорняком и план по предотвращению его распространения. Владельцам земельных участков, которые не будут бороться с амброзией, грозит серьезный штраф.