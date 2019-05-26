Руслан Кодряну: Мы, чиновники Примэрии, обязаны работать на благо людей, служить Гражданам

В интервью порталу ТРИБУНА исполняющий обязанности примара мун. Кишинэу Руслан Кодряну рассказал о деятельности примэрии, о своих отношениях с МСК и преторами, о своих приоритетах, о том, последуют ли другие отставки, будет ли он баллотироваться в столичную примэрию на предстоящих местных выборах и о ряде других важных вопросов.

Т.: Г-н Кодряну, в последнее время вы освободили от должности нескольких ответственных лиц примэрии. Чем объясняются эти отставки?

Р. К.: Развитие города касается всех нас. Мы должны стремиться к общей цели, независимо от того, в какой области мы работаем. Все очень просто. Мы, чиновники примэрии, обязаны работать на благо людей, служить гражданам. А некоторые лица старой закалки так и не смогли этого понять, и рассматривали примэрию и свои должности как способ расхищения бюджетных средств и удовлетворения собственных интересов. Они ушли, и уйдут все, кто будет действовать в собственных интересах. Есть еще такие, которым нечего искать в этой системе, но они отправились в суд, чтобы восстановиться в должности. И потому нам, к сожалению, не так просто избавиться от таких чиновников. Но мы, конечно, не восстановим в должности тех, кто довел город до нынешнего состояния. Вместе с тем, хочу поблагодарить всех тех сотрудников, которые работают на благо города.

T.: Каковы ваши отношения с МСК?

Р. К.: На протяжении многих лет в Муниципальном совете Кишинэу нет устоявшегося большинства, поэтому достичь консенсуса сложновато, но несмотря нападки СМИ в мой адрес, мои бывшие коллеги из МСК поддерживают все мои инициативы. Это потому, что я отношусь ко всем одинаково, не деля никого по политическим критериям. Я ни с кем не веду переговоры по поводу должностей, услуг, земель и т.д. Меня интересуют только хорошие проекты для города, направленные на улучшение жизни детей, молодежи и пожилых жителей столицы. Я благодарю коллег за поддержку, и убежден, что наше сотрудничество продолжится.

T.: Вы начали активно заменять технику муниципальных служб. Откуда деньги?

Р. К.: Я всегда говорил, что наш город будет развиваться только с помощью людей. Именно поэтому для меня очень важно создать людям лучшие условия для работы. Чтобы облегчить работу сотрудников, которые обеспечивают качественное и своевременное обслуживание, мы уделяем большое внимание технологиям и приобретению новой техники. Бюджет по определенным статьям был удвоен в этом году. В коммунальном хозяйстве в прошлом году была приобретена новая техника на 6,5 млн. леев, а в этом году – на 14 млн. леев. Впервые за последние 13 лет мы выделили 80 млн. леев на покупку новых автобусов, которые так необходимы городу. В прошлом году было приобретено 12 новых спецавтомобилей для предприятия «Autosalubritate».Все эти инвестиции были сделаны из государственных денег, из денег граждан. Ресурсы в бюджете были и до сих пор, но их разворовывали или тратили непрозрачно, и из-за этого денег не хватало на покупку машин, автобусов, дорог или обустройство парков.

T.: Вы начали наводить порядок в том, что касается киосков и уличной торговли в Кишинэу. Почему, и что будет дальше?

Р. К.: Бизнес с киосками развивался очень хаотично и сильно портил внешний вид города. На каждом углу можно было увидеть киоск с горами мусора вокруг. Некоторые из них работали без разрешения, с просроченными документами или вообще без них. Поэтому мы начали наводить порядок и эвакуировали более 400 киосков за год. В историческом центре и на главных улицах киосков быть не должно. А киоски, которые останутся на прилегающих улицах, должны иметь приятный эстетический вид. Именно поэтому я настаивал на том, чтобы торговля на летний период была лучше организована. Было выдано ограниченное количество мест для киосков (40), которые будут продавать только воду, мороженое, чай и кофе, и только в парках и скверах. После 30 октября они будут закрыты. Параллельно мы продолжаем ликвидировать киоски с улиц. Когда мы начали реформу уличной торговли и начали эвакуировать уличных торговцев, нам поступали угрозы и оскорбления, но с самого начала было ясно одно: проблема уличной торговли заключается не в расположении киосков, а в безопасности пищевых продуктов и в пространстве для пешеходов.

T.: Каковы ваши отношения с преторами? Последуют ли кадровые перестановки?

Р. К.: Больше всего я хочу, чтобы в городе все было хорошо, а люди чувствовали это, и когда возникнет проблема в детском саду на Чеканах или Буюканах, или когда асфальт рухнул, или упало дерево, чтобы это не требовало моего личного вмешательства. Преторы должны знать каждую свою яму, каждую проблему и каждый проект, который мы внедряем в секторе. Я ежедневно с ними разговариваю, и мы вместе пытаемся изменить к лучшему наш город. Каждый претор знает, что я поддержу любое хорошее начинание. Я не хочу кадровых перестановок, я хочу работать, хочу, чтобы мы были командой, которая работает на благо людей.

T.: У вас все еще есть какие-то отношения с ЕНПМ, или вы полностью отдалились от партии?

Р.К.: Когда я согласился на свою должность, я отдалился от политики, отказался от партийной деятельности. Правда в том, что даже если бы я этого хотел, мне бы не хватало времени. И я очень рад, что коллеги меня поняли и поддержали.

T.: Каковы ваши приоритеты на ближайшее будущее в качестве примара?

Р.К.: Моя главная цель – улучшить качество жизни в городе, но я понимаю, что для этого нужно время. В ближайшее время я продолжу все то, что я начал в сфере образования, потому что инвестиции в детей означают инвестиции в будущее страны. В этом году нам предстоит открыть 7 детских садов с 1800 новыми местами. Также мы приступаем к ремонту дошкольных учреждений и усиленно занимаемся нанесением дорожной разметки и ремонтом улиц. Коллеги из Управления электротранспорта продолжат сборку троллейбусов, а вскоре мы получим следующую партию для сборки. Мы рассматриваем возможность открытия новых троллейбусных маршрутов. Также я хочу, чтобы город был чистым и с приятными для людей местами отдыха. Мы впервые выделили по 5 млн. леев каждому сектору на обустройство 4 скверов и 4 парков. Близки к завершению работы в «Долине роз» и на каскадной лестнице в «Валя Морилор». Предстоит масштабное восстановление парка «Алунелул», а со следующего месяца мы начнем проект по строительству 8 общественных туалетов в городских парках. У нас очень много работы, и летом мы в отпуск не пойдем, мы будем продолжать работать над всеми проектами, которые начали и запланировали.

T.: Вы уже решили будете ли баллотироваться в столичные примары?

Р. К.: Честно говоря, я пока не решил. Это решение следует тщательно продумать. Пока я просто выполняю свои должностные обязанности. Люди должны понимать, что будущее города не связано с выборами и пустыми обещаниями. Будущее города – повседневная работа, и самое главное – любовь к нашему городу, потому что наш город – это мы.

Т.: Благодарим вас.

Андриана Кептине