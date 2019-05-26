Кто грозился утопить нас в Днестре, едет теперь в мою страну Израиль и пашет на нас за копейки»

Почему жизнь в двух странах, почти одинаковых по площади, как на разных планетах.

Статья «Мы такие бедные, потому что не любим ни свою страну, ни друг друга: Молдаване бегут в Израиль, за лучшей долей, где жизнь – словно на другой планете» вызвала шквал читательских откликов. Ниже публикуются высказывания читателей...

Злыдня

Не любят свою страну, зато очень любят европейские флаги, евроремонты, ночь евромузеев. И скучают из проклЯтой «Рашке», по своим молдавским садам, почему-то покинутым. Сельский менталитет: лишь бы шторы были на окнах подороже, но из этих окон вылетают мусорные мешки.

Мария

Бежать-то бегут, но не все добегают. Просто приехать и сказать: «Я хочу у вас жить» невозможно. Если у тебя нет прабабушки или прадедушки еврея.

Ватник

Очень правильная статья. Согласен со всем. Еще добавлю: со всякими пристройками-надстройками-перестройками, как в Молдове, там нет никаких шансов. В Тель-Авиве, почти на пляже, жили в старом отеле, которому 100 лет. На вопрос, когда его будут сносить или хотя-бы реконструировать, ответ – «никогда». Это история. Возможен только косметический ремонт.

коренной кишиневец

И у нас в свое время парень не считался мужчиной, если не отслужил в армии. Мы нужны были только своим - русским, украинцам, всем русскоязычным. Только они вкладывали свою душу в нашу Молдову, когда-то - Советскую Молдавию... А сейчас разогнали и продолжают выдавливать адекватных и любящих свой край жителей. Знание языка на всем протяжении последних десятилетий, начиная с перестройки, - только повод. За что боролись... Зря не вспомнили, кто же в Израиле порядок поддерживает – те же наши люди... Душа болит.

mimohodom

И у нас так люди жили, умели жизни радоваться когда-то... Сегодня НЕ встретишь на улицах улыбающихся людей ... Что Израиль... сами то поняли..с какой страной сравнили. В Молдове за последние десятилетия слуги народные только все растаскивают. И Израиль не исключение. И там,скорее всего, есть свои несуны, правда, контроля больше.

Ирина

Жила в Израиле 3 года. Работала там. Показалось, что попала в свое детство. Отношения между людьми такие же, как были очень давно в нашей стране. Никому не приходит в голову там косить от армии (даже за большие деньги). Отношение к армии и стране такое же - из моего детства. Жила в Израиле в коттеджном поселке, там были семьи из Перу, Днепропетровска, Армении, Персии. Они так же, как наши родители, накрывали во дворе столы в праздники. Дети носились вокруг. При этом практически в каждом доме – оружие (у резервистов и комплекты формы на всякий случай). Да и их кибуцы--- прототипы наших совхозов....

Странные вопросы задаёте...

"Сложно сказать, переменится ли в Молдове жизнь к лучшему..." ну здравствуйте! Такую хорошую статью написали, такой хороший сравнительный анализ! Зачем задавать глупые вопросы в конце статьи? Вы же уже все ответы фактами подкрепили. Не переменится в Молдове жизнь к лучшему! Не пе-ре-ме-нит-ся! Дорогие мои бывшие соотечественники! Нет у вас и у ваших детей будущего в этой сране! Переезжайте, пожалуйста, и поскорее, в страны, где ценят людей и их труд!

Без подписи

Растравили душу. Конечно, из нашего богатого кусочка земли можно было сделать рай, но ...менталитет не тот, что ли?

Приднестровская русская республика

"Вы такие бедные", потому что в далеком 1991 году деревеня решила поиграть в государственность, создать тоталитарное деревенское средневековое княжество с колхозниками во главе. Подразумевалось, что русские и русскоязычные будут работать, а бывшая деревня - только начальниками (вы же понимаете, языки и все такое). Тогда население Молдавии составляло 4,3 млн. человек, и всем здравомыслящим экономистам было понятно, что самопальное государство с таким микроскопическим рынком просто обречено. Сейчас, когда на территории Молдовы постоянно находится 1,7-1,8 млн. чел., можно со всей уверенностью сказать, что тут без шансов.

ВОР

А что вы хотели увидеть в воровской стране ? Вот уж тридцать лет страной правят воры по принципу "разделяй и властвуй". Начали эти воры в конце 80-х годов с лозунгами "Молдова суверанэ" и "чемодан-вокзал-Россия". В результате этой воровской революции разграбили всё, что было создано народом за 40 лет Советской власти, и на голом месте создали себе состояния, которых хватит их внукам и правнукам. Лучшие представители интеллигенции уехали: кто в Россию, кто в Израиль, кто в Штаты, кто в Германию. Теперь пришла очередь "титульной" нации. Разъезжаются те, кто вчера кричал "чемодан-вокзал-Россия", по всему миру, а половина из них - в Россию. А воры, ухмыляясь, продолжают стравливать людей друг с другом по национальному и языковому признаку. Пока народ грызется, они воруют. Ничего личного, просто обыкновенный ГЕНОЦИД!

Это правда

Наша страна (Израиль) - самая лучшая, а ведь на площади кричали, чтобы бы мы убирались. Мы уехали. Продавали свои квартиры или просто закрывали их и оставляли ключи в ЖЭКе или у соседей. Нам не разрешали вывозить многое из того, что нам принадлежало. Но всякая трагедия превращается в фарс и теперь те, кто грозился утопить нас в Днестре, едут в мою страну и пашут на нас за копейки...

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ