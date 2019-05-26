Голя: "Речь Зеленского на инагурации не подошла бы ни одному молдавскому политику"

В то же время журналист пытался найти ответ на вопрос: почему не пригласили нашего президента.

Политический аналитик и журналист Анатолий Голя порассуждал об инаугурации Зеленского, а также о том, почему не пригласили нашего президента, сообщает eNews.

" Я с большим интересом и вниманием слушал его инаугурационную речь и пытался абстрагируясь от ситуации представить, что эту речь читает любой молдавский политик. И честно, не мог себе этого представить. Наверное, все-таки, потому, что он сам это написал", отмечает политический аналитик.

"Но то, что говорит Корнелиу очень любопытно: впервые за 27 лет независимости Молдовы и Украины президент Молдовы не присутствовал на инаугурации президента Украины. Президента не пригласили. Советник президента пытался объяснить, что этим занималась администрация Порошенко, поэтому и не пригласили.

Но если бы Зеленский хотел пригласить, то пригласили бы наверняка. А премьер-министр Павел Филип, которого пригласили, очень дипломатично заболел, хотя на второй день был жив- здоров.", рассуждает Анатолий Голя.

ИГОРЬ КРУДУ