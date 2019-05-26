ТОП-10 вещей, которые должны знать молдавские политики

Есть вещи, которые молдавские политики должны знать и учитывать, если хотят сделать успешную политическую карьеру. Они касаются коллективного мышления, традиций, а также восприятия молдавского общества. Именно о них пойдет речь в очередном условном рейтинге портала ТРИБУНА.

1). Церковь пользуется наибольшим доверием общества

При всей критике церкви, она остается на первом месте в топе доверия людей. Политики, которые на уровне общественного восприятия умудряются «объединиться» с церковью, получают огромное преимущество. Политики, которые вступают в конфликт с церковью, или же их действия не одобряются церковью, почти всегда проигрывают.

2). Высоко ценится институт семьи

Несмотря на то, что миграция последних десятилетий серьезно повлияла на институт семьи, для подавляющего большинства граждан Молдовы он остается основополагающим. Поэтому политики-семьянины или те, кто продвигает институт семьи, пользуются популярностью среди избирателей.

3). СМИ остаются ориентиром для большей части общества

Хотя молдавские СМИ в значительной степени не свободны, большинство опросов общественного мнения свидетельствуют о высоком уровне доверия к ним. Политики должны учитывать тот факт, что любой их конфликт с прессой (независимо от ее политического цвета или других аспектов), существенно вредит им.

4). Местные лидеры являются эффективными факторами влияния

На местах люди склонны «равняться» на местных лидеров – примаров, учителей, лидеров сельского хозяйства, врачей и т. д. Зачастую, люди думают и воспринимают то, что происходит вокруг них, именно через призму мнения местных влиятельных лиц. Это важный момент, который следует учитывать политикам, если они хотят, чтобы их сообщения воспринимались массами каким-то определенным образом.

5). Популизм нравится большинству граждан Молдовы

Что бы они ни говорили, но избирателям Республики Молдова нравится популизм. Они воспринимают его, даже когда точно знают, что это популизм. Более того, популистские действия в основном и формируют общественное восприятие конкретного политика или партии.

6). Социальные проблемы – на первом месте

Несмотря на то, что политики часто искусственно делят избирателей на разные лагеря, пытаясь навязать им определенные взгляды, ценности, принципы, для большей части электората, в первую очередь, важен социальный аспект. Там, где больше всего проявляется социальный фактор, все остальные факторы становятся менее важными.

7). Забота о будущем детей преобладает у большинства избирателей

Независимо от их политических взглядов, избиратели Молдовы солидарны, когда речь идет о будущем их детей. Это один из аспектов, который подтвержден всеми опросами общественного мнения, а политики, которые умеют формулировать сообщения на эту тему в соответствии с ожиданиями избирателей, только выигрывают.

8). Государственность РМ является основополагающим фактором для большинства граждан страны

Несмотря на то, что государство Республика Молдова скомпрометировано в глазах большей части электората, и люди не верят в будущее страны, для большинства граждан молдавская государственность по-прежнему остается важным фактором, а политики, продвигающие ее, пользуются популярностью среди избирателей.

9). Люди предпочитают сильных лидеров

После почти трех десятилетий независимости и демократии, подавляющее большинство граждан Республики Молдова по-прежнему предпочитают ждать решений не от команд, а от сильных лидеров, не осознавая, что это и есть основной элемент диктатуры. Политики, которые знают об этих ожиданиях избирателей, стараются убедить их в том, что именно они являются теми сильными лидерами, которых ждет народ, и если им это удается, то победа за ними.

10). Состояние дел в сообществе – лучший показатель для большинства граждан

Многие политики пытаются доказать, что у них есть впечатляющие успехи или большие планы на уровне страны, но все опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство граждан предпочитают судить о ситуации в стране и о возможностях некоторых лидеров и команд изменить положение дел в стране сквозь призму положения дел в их сообществе. Это важный элемент, который является определяющим в молдавской политике, а успеха добиваются именно те политики, которые знают это, и пользуются этим.