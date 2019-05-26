Решение приднестровской проблемы ближе, чем когда-либо

Внимательно следя за развитием событий в молдавской политике, мы упускаем из виду ряд важных аспектов, даже поверхностный анализ которых позволяет сделать вывод, что сейчас мы как никогда близко к решению приднестровской проблемы.

Почему Россия заинтересована в решении приднестровской проблемы? Потому что последние парламентские выборы показали, что Россия больше не контролирует регион, и что события на левом берегу Днестра развиваются, как того хотят некоторые местные политики или… некоторые молдавские политики. Кроме того, сейчас России необходимо «поддерживать» самопровозглашенные республики Украины, которые для нее гораздо важнее Приднестровья. В этой ситуации Приднестровье стало для России своего рода «чемоданом без ручки», от которого она бы с удовольствием избавилась.

Почему США и ЕС заинтересованы в решении приднестровской проблемы? Потому что эта непризнанная республика находится прямо на границе ЕС и НАТО и является очагом нестабильности, не говоря уже о вооружениях с левобережья Днестра, которые попадают в разные «горячие точки» по всему миру. Приднестровье также является постоянной угрозой для Украины, которая пользуется мощной поддержкой ЕС и США.

Почему ОБСЕ заинтересована в решении приднестровской проблемы? Потому что в последнее время ОБСЕ все чаще обвиняют в том, что за десятилетия своего существования она не смогла урегулировать ни один территориальный конфликт в Европе. ОБСЕ нуждается в успешном примере, иначе давление на нее будет расти и впредь. При этом, приднестровский конфликт проще всего решить из всех тех, что существуют на данный момент на континенте.

Почему Украина заинтересована в решении приднестровской проблемы? Потому что в последние годы Киев понял, что Приднестровье, это не только проблема Республики Молдова. На фоне территориального конфликта в Украине, Приднестровье стало серьезной угрозой и для соседнего государства. Также важно и то, что наряду со сменой власти в Киеве, исчезли лица, принимающие решения, которые продиктованы «экономическими интересами» в Приднестровье, а это значительно упрощает процесс урегулирования приднестровского конфликта.

Создается впечатление, что для решения приднестровской проблемы нужно только …желание властей Молдовы. Но хотят ли молдавские власти этого? Пока это большой вопрос…

Думитру Спэтару