"Собери себе сам": Жители Молдовы смогут покупать фрукты, и овощи по-новому - прямо с грядки и дешевле, чем в магазинах

А между делом продегустировать вина, покататься на лошадях или покататься на лодке, посетив фермерское хозяйство.

Проект «Собери себе сам» - абсолютная премьера для Молдовыпредусматривает организацию групповых поездок на плантации молдавских фермерских хозяйств, где каждый участник может собрать себе столько фруктов и овощей, сколько хочет, и расплатиться с фермером напрямую по выгодным расценкам.

Помимо этого, есть очевидные бонусы для каждого гостя фермерского хозяйства – замечательное времяпровождение на свежем воздухе и свежие фрукты и овощи прямо с дерева, куста или грядки.

Каждый участник группы, съездившей на плантацию, сможет увидеть своими глазами в каких условиях были выращены нужные ему фрукты и овощи, наладить отношения с фермером на будущее, и приезжать туда уже отдельно от группы, привлекая к этому семью и друзей.

В рамках проекта «Собери себе сам» был разработан календарь поездок, в зависимости от периода созревания каждого вида фруктов, ягод и овощей.

Фермеры готовы предоставить различные бонусы в виде развлечений и множества других приятных видов времяпровождения для тех, кто пожелает приехать к ним в гости – от катания на лошадях и прогулок на лодках по Днестру, до дегустации вин и ночевки на территории фермерского хозяйства.

ЛИДИЯ ТКАЧ