Голосование в европарламент - унионисты устроили про-НАТО-вскую акцию в центре Кишинёва

Намерения этих ребят вполне красноречиво. В день голосования в европейский парламент в Кишинёве были открыты несколько десятков "точек", в которых граждане с румынскими паспортами могут отдать свои голоса. Строго говоря, это могут сделать и граждане с болгарскими паспортами, однако никакой агитации и призывов голосовать к данным гражданам в предыдущие дни слышно не было.

А вот румынская прослойка вела себя совершенно иначе - депутаты из Румынии приезжали сюда, проводили встречи с Нэстасе и Санду, распевая патриотические песни. Активная агитация велась в интернете и даже на телевидении.

Сегодня, в день голосования, также не обошлось без вызывающих действий - так, группа проунионистски настроенных мужчин после голосования решили публично помахать румынским флагом, а также флагом НАТО - прямо перед лицеем имени Георге Асаки, где была открыта одна из секций для голосования. Выводы делайте сами.