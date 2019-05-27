Бухарест записал в румыны все население Республики Молдова

Вы, наверное, думаете, что диаспора – это часть народа (этноса), проживающая вне страны своего происхождения.

Ошибаетесь. Применимо ко всем, кроме румын и Румынии. Например, в Wikipedia «Diaspora română» (румынская диаспора) - это совокупность всего румынского населения вне Румынии и Молдовы, у которых есть румынское гражданство: «Diaspora română este un termen care cuprinde întreaga populație a românilor din afara României și Moldovei ce dețin cetățenie română».

Определение это носит двойственный смысл. Что следует понимать под «din afara și Moldovei»? Это Молдова, которая в составе Румынии. Или Республика Молдова.

Однако если ознакомиться с детальной информацией в Wikipedia, то поймем все. Румыния считает румынами все население Республики Молдова. И все население - 3.938.679 жителей РМ - по румынским правилам, является «исторической румынской диаспорой». И в списке стран, где есть румынская диаспора, Республика Молдова не числится.

Еще в 2011 году, под «мудрым» руководством Траяна Бэсеску, в парламенте Румынии была создана «комиссия для румын отовсюду» - «pentru românii de pretutindeni».

Можно понять желание соседей прибрать, присоединить ранее уже отбиравшееся. Но почему наши, извините, руководители-олухи, которых тоже зачислили в ряды румын отовсюду, все эти годы молчат?

На портале румынского посольства в Республике Молдова в Кишиневе в разделе о Республике Молдова также все население и правобережья, и левобережья Днестра фигурирует как румыны – «români moldoveni». Новая нация?

У меня, например, нет румынского паспорта. И я не намерен его получать. Свою Родину и предков не намерен продать за паспорт чужой. Тогда почему же румыны без спросу считают меня румыном?

Пусть меня простит «всенародно избранный», да и все социалисты и прочие «защитники молдовенизма», но все они ведь тоже румыны. По румынскому определению.

Все перечисленные действия со стороны государства Румыния, румынского посольства в Республике Молдова и некоторых уже и наших деятелей вполне подходит под ст.339 УК «захват государственной власти» посредством насильственного изменения конституционного строя Республики Молдова. Это должно наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Фактов – предостаточно, и они уже не требуют дополнительного расследования, то есть уже «вещдоки».

Одно непонятно, почему все органы безопасности молчат? Или они тоже все уже смирились с прозвищем «румыны»? Не молчите, господа офицеры!

Кстати, хотя Бухарест и записал нас всех скопом в румыны, на выборах в Европарламент наши голоса оказались не нужны. Не верите – попробуйте найти информацию о том, где можно проголосовать. Ее просто нет. И это говорит о многом.

Думитру БАРБАЛАТ