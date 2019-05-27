Они самые красивые девушки страны: Кто побеждал на конкурсе "Мисс-Молдова" за последние 10 лет

|
|
...
|
Интересное
Давайте вспомним победительниц прошлых лет и проследим, как с годами менялись вкусы и предпочтения организаторов конкурса и членов жюри.
Ежегодно за титул самой красивой молдаванки и право представлять республику на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" борются сотни девушек. Решили вспомнить, кто же те счастливицы, которые признаны самыми красивыми девушками в Молдове.
"Мисс Молдова - 2010" - Дарья Зайцева
После неудачного выступления на конкурсе "Мисс Мира" Дарья продолжила карьеру модели. Работала в основном в Милане. Снималась в каталогах одежды и рекламе. Сейчас о ней практически ничего не слышно.
Напомним, что в 2010 году не было национального отбора или кастинга.
Дарья Зайцева.
"Мисс Молдова - 2011" - Вероника Попович
Свою первую корону Вероника надела в 21 год. Тогда она стала победительницей престижного конкурса. До этого девушка не участвовала в конкурсах красоты.
Вероника Попович
"Мисс Молдова - 2012" - Анна Диакону
Анне было 20 лет, когда она стала обладательницей титула "Мисс Молдова". Она родом из Кишинева, окончила юридический факультет.
Анна Диакону
"Мисс Молдова - 2013" - Валерия Цуркан
В 2013 победу в конкурсе одержала 18-летняя девушка из Тирасполя.
Валерия Цуркан
"Мисс Молдова - 2014" - Александра Кэрунту
Заветную корону девушка получила со второй попытки. Впервые она принимала участие в конкурсе в 2013 году и даже стала "Вице-Мисс Молдова-2013". И только через год завоевала желанный титул. Ей было всего 17 лет.
Кстати, Красавица из Молдовы не смогла получить заветную корону "Мисс Мира-2014". Александра Кэрунту даже не вошла в топ-25 конкурса.
Александра Кэрунту
"Мисс Молдова - 2015" - Анастасия Якуб
Настя сейчас активно "строит" свою любовь на телепроекте "Дом-2".
Анастасия Якуб Фото: СОЦСЕТИ
"Мисс Молдова - 2016" - Даниела Марин
В 2016 году титул самой красивой девушки Молдовы получила 16-ти летняя Марин Даниела из Леова.
Даниела Марин
"Мисс Молдова - 2017" - Анна Баданеу
По сей день старается построить успешную карьеру модели.
Анна Баданеу
"Мисс Молдова - 2018" - Тамара Зарецкая
Тамара стала титулованной красавицей в 21 год.
Тамара Зарецкая
"Мисс Молдова - 2019" - Елизавета Кузнецова
Девушка родом из Тирасполя. Ей 20 лет.
Елизавета Кузнецова
ЛИДИЯ ТКАЧ
Рекомендуем
Обсуждение новости
|