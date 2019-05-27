Они самые красивые девушки страны: Кто побеждал на конкурсе "Мисс-Молдова" за последние 10 лет

Давайте вспомним победительниц прошлых лет и проследим, как с годами менялись вкусы и предпочтения организаторов конкурса и членов жюри.

Ежегодно за титул самой красивой молдаванки и право представлять республику на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" борются сотни девушек. Решили вспомнить, кто же те счастливицы, которые признаны самыми красивыми девушками в Молдове.

"Мисс Молдова - 2010" - Дарья Зайцева

После неудачного выступления на конкурсе "Мисс Мира" Дарья продолжила карьеру модели. Работала в основном в Милане. Снималась в каталогах одежды и рекламе. Сейчас о ней практически ничего не слышно.

Напомним, что в 2010 году не было национального отбора или кастинга.

Дарья Зайцева.

"Мисс Молдова - 2011" - Вероника Попович

Свою первую корону Вероника надела в 21 год. Тогда она стала победительницей престижного конкурса. До этого девушка не участвовала в конкурсах красоты.

Вероника Попович

"Мисс Молдова - 2012" - Анна Диакону

Анне было 20 лет, когда она стала обладательницей титула "Мисс Молдова". Она родом из Кишинева, окончила юридический факультет.

Анна Диакону

"Мисс Молдова - 2013" - Валерия Цуркан

В 2013 победу в конкурсе одержала 18-летняя девушка из Тирасполя.

Валерия Цуркан

"Мисс Молдова - 2014" - Александра Кэрунту

Заветную корону девушка получила со второй попытки. Впервые она принимала участие в конкурсе в 2013 году и даже стала "Вице-Мисс Молдова-2013". И только через год завоевала желанный титул. Ей было всего 17 лет.

Кстати, Красавица из Молдовы не смогла получить заветную корону "Мисс Мира-2014". Александра Кэрунту даже не вошла в топ-25 конкурса.

Александра Кэрунту

"Мисс Молдова - 2015" - Анастасия Якуб

Настя сейчас активно "строит" свою любовь на телепроекте "Дом-2".

Анастасия Якуб Фото: СОЦСЕТИ

"Мисс Молдова - 2016" - Даниела Марин

В 2016 году титул самой красивой девушки Молдовы получила 16-ти летняя Марин Даниела из Леова.

Даниела Марин

"Мисс Молдова - 2017" - Анна Баданеу

По сей день старается построить успешную карьеру модели.

Анна Баданеу

"Мисс Молдова - 2018" - Тамара Зарецкая

Тамара стала титулованной красавицей в 21 год.

Тамара Зарецкая

"Мисс Молдова - 2019" - Елизавета Кузнецова

Девушка родом из Тирасполя. Ей 20 лет.

Елизавета Кузнецова

ЛИДИЯ ТКАЧ