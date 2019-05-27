Больше всего денежных переводов поступило в Молдову из России и Израиля

Если рассматривать только Евросоюз, то больше всего денег поступило из Италии.

Объем денежных переводов в пользу физических лиц увеличился в апреле 2019 года на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Физические лица (резиденты и нерезиденты) получили в апреле через банки Республики Молдова денежные средства в чистой сумме, эквивалентной 104,6 млн. долларов США, информирует МОЛДПРЕС со ссылкой на данные, обнародованные Национальным банком Молдовы (НБМ).

По данным НБМ, 45,1% переводов поступили из стран Европейского Союза, 22,8% - из СНГ и, соответственно, 32,1% - из других стран. Наибольшее количество денег поступило из Российской Федерации – 22,65 млн. долларов США, что составляет 21,7% от общего объема, затем следуют Израиль – 19,8 млн. долларов, Италия (12,98 млн. долларов), США (8,5 млн.), Германия (7,5 млн.), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (7,15 млн. долларов).

Нацбанк отмечает, что в апреле 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, колебания обменного курса валют по отношению к доллару США составили 5,8 процентных пункта от общего снижения переводов из-за рубежа в пользу физических лиц, при фактическом увеличении объема переводов (исключая влияние обменного курса при пересчёте переводов по обменному курсу соответствующего периода предыдущего года) на 11,7%.

Данные НБМ показывают, что в валютной структуре переводов из-за рубежа в пользу физических лиц из Молдовы денежные переводы в евро составили 54,1%, в долларах США – 41,2%, а в российских рублях - 4,7%.

ИГОРЬ КРУДУ