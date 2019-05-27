Как выпускникам молдавских ВУЗов попасть на оплачиваемую пятимесячную практику в Бундеcтаг

Участники программы получают ежемесячную стипендию в размере 500 евро и бесплатное жилье, а также принимающая сторона покрывает расходы на страховку.

В 2020 г. Германский Бундестаг приглашает интересующихся политикой выпускников молдавских ВУЗов с отличным знанием немецкого языка на пятимесячную практику в Берлин. Работая в бюро немецкого депутата, практиканты смогут ознакомиться с системой немецкого парламентаризма, с процессом принятия решений и набрать практический опыт в законодательной сфере.

Ежегодно около 120 молодых людей со всего мира принимают участие в данной программе. Начиная с 2008 года, уже более 30 молодых людей из Молдовы, воспользовались возможностью пройти практику в Бундестаге. Целью программы является углубление отношений между Германией и Молдовой.

Практика длится с 1-го марта по 31-ое июля 2020 г.

Участники получают ежемесячную стипендию в размере 500 евро и бесплатное жилье. Также будут покрыты расходы на страховку.

Кандидаты для участия в данной программе должны быть рождены после 1-го марта 1990 г. и очень хорошо владеть немецким языком.

Полный пакет заявочных документов в одном файле формата PDF следует отправить до 31-го июля 2019 г. по адресу электронной почты info@chisinau.diplo.de.

Детальную информацию о программе стипендий, условиях участия, процедуре подачи заявлений и отбора кандидатов можно найти по ссылке.