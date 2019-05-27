27 Мая 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Как выпускникам молдавских ВУЗов попасть на оплачиваемую пятимесячную практику в Бундеcтаг
27.05.2019

Участники программы получают ежемесячную стипендию в размере 500 евро и бесплатное жилье, а также принимающая сторона покрывает расходы на страховку.

В 2020 г. Германский Бундестаг приглашает интересующихся политикой выпускников молдавских ВУЗов с отличным знанием немецкого языка на пятимесячную практику в Берлин. Работая в бюро немецкого депутата, практиканты смогут ознакомиться с системой немецкого парламентаризма, с процессом принятия решений и набрать практический опыт в законодательной сфере.

Ежегодно около 120 молодых людей со всего мира принимают участие в данной программе. Начиная с 2008 года, уже более 30 молодых людей из Молдовы, воспользовались возможностью пройти практику в Бундестаге. Целью программы является углубление отношений между Германией и Молдовой.

Практика длится с 1-го марта по 31-ое июля 2020 г.

Участники получают ежемесячную стипендию в размере 500 евро и бесплатное жилье. Также будут покрыты расходы на страховку.

Кандидаты для участия в данной программе должны быть рождены после 1-го марта 1990 г. и очень хорошо владеть немецким языком.

Полный пакет заявочных документов в одном файле формата PDF следует отправить до 31-го июля 2019 г. по адресу электронной почты info@chisinau.diplo.de.

Детальную информацию о программе стипендий, условиях участия, процедуре подачи заявлений и отбора кандидатов можно найти по ссылке.


 
Количество просмотров:
47
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.