Под флагом «Буджака». Интересы гагаузов и болгар Молдовы вызвалась защищать новая партия

„Какая цель может стоять перед заведомо непроходной партией? Выборы покажут. Нынешние фавориты «гагаузско-болгарского» электората в лице социалистов наверняка будут воспринимать «Буджак» в качестве спойлера, перед которым поставили задачу оттянуть часть избирателей на юге. Для самого же «Буджака» целью номер один будет убедить людей в обратном...”



В Гагаузии объявили о начале процесса регистрации новой политической силы - Гагаузско-болгарской народной партии «Буджак». Как показывает опыт формирований с региональной повесткой, их попытки закрепиться на уровне национальной политики, были, мягко говоря, малоуспешными. Но это не мешает инициаторам новой партии строить амбициозные планы – объединить всех жителей юга Молдовы. Реальные её электоральные перспективы и цели станут понятны в случае досрочных парламентских выборов.

Партия юга

О необходимости создания новой «гагаузской партии» говорил ещё в апреле экс-депутат ДПМ Николай Дудогло. «Я предлагаю объединение всему гагаузскому народу, всем нашим политикам. Следующий шаг – создание гагаузской партии», - заявил Дудогло на собрании своих сторонников.

Спустя месяц, 19 мая эта идея получила более конкретное воплощение на съезде возглавляемой Дудогло общественной организации «Девлет». В ходе мероприятия было озвучено название новой партии - Гагаузско-болгарская народная партия «Буджак». Кроме того, было объявлено о создании оргкомитета, который будет заниматься сбором подписей среди жителей и другими процедурами по регистрации новой политсилы. Возглавил комитет председатель Наблюдательного совета Гагаузской общественной телерадиокомпании (ГРТ) Игорь Янак. В числе других инициаторов – экс-примар Тараклии Василий Гайдаржи и муниципальный советник Комрата Степан Кара.

Основную базу своих сторонников, что прямо следует и из названия проекта, инициаторы «Буджака» рассчитывают завоевать в Гагаузской автономии и Тараклийском районе. При этом в своей позиции они пытаются сочетать поставленные ими же самими национальные рамки с региональным интернационализмом.

«Наша основная задача – интегрировать основные этносы, которые проживают на юге Молдовы, во властные структуры. Наша основная идея – обеспечение национальных интересов», - заявил в эфире ГРТ Игорь Янак.

Акцент на региональной идентичности потенциальных сторонников попытался сделать и Степан Кара. «Мы должны объединить наших жителей под одним общим флагом. Не флагом какой-то партии, а под флагом нашего народа и юга нашей страны», - заявил он.

Ловушка этнических рамок

Несмотря на сумбурность идеологической начинки новой партии, общий пафос этого проекта понятен: Гагаузии и Тараклии нужна собственная политическая сила, которая будет продвигать интересы региона, потому что нынешние «кишинёвские» партии, успешно используя местный электорат, не хотят, либо не способны в должной мере выполнять эту задачу.

В таком виде эта идея может найти достаточное количество сторонников в южном регионе. Именно так было в случае с Партией регионов Молдовы, созданной экс-башканом Михаилом Формузалом. Подавляющая часть членов этого формирования на момент регистрации была из Гагаузии. Однако же, в отличие от «Буджака», регионалам на самом старте удалось сформулировать более удачную доктрину, не загоняющую формирование в узкие этнические рамки.

Продвижение региональных элит в центральные органы власти и финансовая децентрализация, замешанные на защите прав нацменьшинств, дружбе с Россией и других компонентах молдавского лево-центризма, теоретически, делали программу ПРМ одинаково привлекательной как для жителей Комрата и Тараклии, так и Донюшан с Бричанами. В этом смысле за новым политическим формированием будет прочно закреплён имидж «гагаузского проекта», что предопределит его электоральный предел. Дальше – чистая арифметика.

Арифметика фантазий

Каковы шансы партии вроде создаваемого «Буджака» пройти в парламент? Порог прохождения в законодательный орган составляет 6%. Исходя из общей численности избирателей и показателей явки по итогам последних нескольких парламентских кампаний, 1%, полученный партиями, соответствует примерно 15 тыс. избирателей. По данным национального реестра, общее число избирателей в Гагаузии и Тараклийском районе составляет около 165 тыс. человек. На парламентских выборах 2019 года здесь вышло к урнам около 78 тыс. граждан, на выборах 2014 года – около 82 тыс.

То есть, что бы получить заветные 6%, «Буджаку» нужно, во-первых, заметно повысить региональную активность избирателей и довести количество участников голосования до как минимум 90 тыс. и, во-вторых, убедить их забыть про все остальные партии и единогласно проголосовать за себя. Сюжет из области фантастики. Или фантазий.

Выборы покажут

Вопрос о том, на что рассчитывают инициаторы «Буджака», станет особенно актуальным в случае досрочных выборов в парламент. По словам Игоря Янака, оргкомитет должен завершить регистрацию формирования до первого августа. Помимо формальных учредительных процедур, самой сложной задачей для проекта будет выполнить требование закона по части представительства партии в не менее чем 18 районах. При этом численность каждого представительства должны быть не меньше 120 человек, а общая численность членов партии должны быть не менее 4 тыс. Однако вряд ли это станет непреодолимым препятствием. Как известно, в молдавской политике эта задача часто решается путём приобретения находящихся в политическом анабиозе партий с последующим их ребрендингом и переизбранием руководства.

Какая цель может стоять перед заведомо непроходной партией? Выборы покажут. Нынешние фавориты «гагаузско-болгарского» электората в лице социалистов наверняка будут воспринимать «Буджак» в качестве спойлера, перед которым поставили задачу оттянуть часть избирателей на юге. Для самого же «Буджака» целью номер один будет убедить людей в обратном.

Вячеслав Крачун