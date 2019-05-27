В Кишиневе прошла шестая велогонка „Chișinău Criterium 2019”

Профессионалы и любители приняли участие в городской велогонке „Chişinău Criterium 2019” в воскресенье, 26 мая. Участники смогли записаться на дистанции в 30 км и 60 км, а расстояние в 15 км предназначалось для всех желающих. Победители получили медали, дипломы и награды от организаторов, передает IPN.

Согласно пресс-релизу спортивной организации Sporter, первыми у стартовой линии выстроилась первая категория участников, которые преодолели расстояние в 15 км на велосипедах типа MTB. Дистанция в 15 км впервые появилась в соревновательной программе этого велозаезда.

Все дистанции были условно поделены на круги. Длина одного круга равнялся 5 км. Спортсменам, которые соревновались на 15 км, было необходимо проехать 3 круга максимум за 40 минут.

Затем стартовали спортсмены, зарегистрированные на 30 км by Technosoft. В этом заезде допускалось участие на шоссейных (ROAD) или горных (MTB) велосипедах. Максимальное время прохождения 30 км или 6 кругов — 80 минут.

Последним этапом городской велогонки Chisinau Criterium стал велозаезд на дистанцию 60 км. Велосипедистам-шоссейникам было необходимо проехать 12 кругов за 140 минут.

Городской велопробег „Chișinău Criterium” - это ежегодное спортивное мероприятие, организованное спортивной организацией Sporter. Конкурс проводится с целью развития любительского спорта в стране и продвижения здорового образа жизни. С 2015 года мероприятие вписано в официальный календарь спортивных мероприятий Министерства просвещения, культуры и исследований Республики Молдова.