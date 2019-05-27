Наталья Морарь: «Вы там держитесь». О Транге и не только

"Ну что, все продолжаете бороться за демократию?" - с нескрываемой усмешкой спросил меня известный в кишиневских кругах бизнесмен в присутствии еще нескольких своих коллег. Дело было в 2016 году, когда в Кишиневе все еще проходили протесты, но правительство Филипа уже было назначено. "Ну, а что делать, раз вы не боретесь? Хоть бы финансировали оппозицию или поддерживали независимые СМИ рекламой. Никто же не просит Вас выходить на первую линию".

Теперь усмешки последовали уже от всех, и общая линия разговора свелась к «Давай вы там боритесь, раз вам неймется, а мы как-нибудь сами по себе». Они были расслаблены, и все у них было в шоколаде – ежегодные топы “Omul anului”, бизнес-форумы AOAM (Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova – бизнес-ассоциация, возглавляемая Владом Плахотнюком -прим. автора), на которых позже они стали дружно аплодировать и рассказывать на камеры об улучшающемся инвестиционном климате в Молдове. Хлопали и радовались действиям власти, а потом радовались и снова дружно хлопали.

Сейчас, спустя три года после того разговора, трое из них собираются перевозить свой бизнес в другую страну, один уже живет за границей, а у пятого начались серьезные проблемы. При чем здесь Транга, спросите? При всем. Дело Транги если еще не вошло, то обязательно войдет в учебники современной молдавской истории, как классический пример того, к чему приводит молчаливое соглашательство и полное отсутствие солидарности.

Сразу оговорюсь – я лично не знакома с Трангой и всех деталей его дела не знаю. Но я практически уверена, что его арест – продолжение ставшей уже привычной практики «отжимания» молдавского бизнеса при помощи правоохранительных органов (практика всем известная, не вчера придуманная). Примеров только за последний год предостаточно – сеть заправок Vento (через нее добрались до компании Tirex, которая в результате и сменила собственника), бывший рынок Алешино (которого давно нет, а на его месте строится элитный жилой комплекс), компания Proimobil, а теперь уже и Andy’s. Во всех упомянутых случаях владельцев закрывали в СИЗО, объявляли в розыск или шантажировали арестом близких родственников. Во всех случаях собственник, в результате, менялся.

Но вернемся к Транге. История его ареста, безусловно, возмутительна. Человека, скорее всего, будут держать в СИЗО ровно столько, сколько будут вестись переговоры по «отжатию» его бизнеса. Об этом мы, безусловно, из прессы не узнаем. Но есть в этой истории еще кое-что, что меня лично задевает. После ареста Транги мне вспомнился разговор с бизнесменами в 2016 году. Его среди них не было, но почти уверена, что, если бы и был, вряд ли его позиция сильно отличалась от других бизнесменов: «Вы боритесь, а мы как-нибудь сами по себе». Вот это «Мы сами по себе», на самом деле, очень опасная вещь, и ей больно все молдавское общество, не только бизнес.

Так случилось, что после ареста Транги в социальных сетях были созданы группы в его поддержку. Эти группы (скорее всего, созданные кем-то из его окружения) стали распространять материалы TV8, Ziarul de Gardă, Newsmaker и других независимых СМИ, они делятся высказываниями экспертов (которые звучат в эфирах независимых каналов, а не Publika TV, к примеру. В свое время этот канал вел прямые трансляции с бизнес-форумов AOAM и показывал хлопающих в ладоши бизнесменов, радующихся каждому слову, летящему со сцены). Эти эксперты говорят об отсутствии напрочь в нашей стране правового государства. О том, как правоохранительные органы плюют на закон и среди белого дня «отжимают» бизнес. Так получилось, что после ареста мужа об этом публично написала и жена Транги – о том, что в Молдове нет справедливости.

Но проблема вся в том, что справедливости в Молдове не стало не в результате ареста Транги – арест Транги случился в результате отсутствия в Молдове справедливости. И я снова вспоминаю свой разговор с бизнесменами в 2016 году и их усмешки.

Почему-то только тогда, когда они вынуждены продавать свой бизнес, уезжать из страны или – чего хуже – их арестовывают, они вспоминают про свободные медиа, над которыми раньше высокомерно насмехались (я не говорю о Транге лично, это скорее собирательный образ), они начинают понимать, что «завывания оппозиции» об отсутствии в стране правового государства (над которой они точно также когда-то насмехались), касаются и их тоже.

«Мы как-нибудь сами по себе» больше не работает. Демократия, свобода и правовое государство, за которые «какие-то сумасшедшие там борются» – они и про каждого из вас тоже. К сожалению, вы это понимаете лишь тогда, когда приходят за вами. Но чаще всего, тогда уже бывает поздно.

Ничего, мы продолжим бороться, а вы там держитесь.