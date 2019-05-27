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Политика
Партнеры Плахотнюка проиграли выборы в Европарламент
27.05.2019

После того, как на президентских выборах в Украине проиграл бизнес-партнер и друг молдавского олигарха Владимира Плахотнюка Петр Порошенко, партнеры Плахотнюка проиграли и на прошедших 26 мая выборах в Европарламент, сообщает портал Омега. 

В частности, согласно предварительным данным, румынские партнеры Демпартии – Социал-демократическая партия Ливиу Драгни - набрала всего 23,39% голосов. Победителями выборов в Европарламент от Румынии стали представители Национал-либеральной партии, набравшие около 27% голосов. 

Предварительные данные также показывают, что партия румынских партнеров Плахотнюка полностью провалилась за пределами Румынии, набрав менее 5% голосов проживающих за рубежом румын. 

По мнению наблюдателей, результаты выборов показывают отсутствие каких-либо реальных шансов на победу партии Ливиу Драгни на предстоящих осенью президентских выборах. 

После оглашения предварительных результатов выборов в Европарламент в Бухаресте уже объявлены требования об отставке правительства Социал-демократической партии. 

Примечательно, что и в самом Европарламенте поддерживающая молдавского олигарха фракция Социал-демократов получила на 36 мандатов меньше (150), чем в прошлом составе Европейского парламента. 


 
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