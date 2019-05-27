Экс-президент Молдовы запомнится потомкам лишь заступничеством за хулигана

В эти выходные политик, руливший страной 8 лет, отпраздновал день рождения – вместе с «КП».

Если честно, это должна была быть совсем другая заметка. Ее схема была примерно такая: «10 ошибок, которые допустил Воронин и которые привели к тому, что мы имеем сегодня». Количество ошибок в итоге могло быть и большим, и меньшим. Ну, самые главные: непридание русскому языку статуса государственного (с конституционным-то большинством!), срыв Меморандума Козака и ссора с президентом России, блокада Приднестровья, позорное поведение в апреле 2009 года и, наконец, добровольный уход с поста президента – жест благородный, но совершенно недальновидный с точки зрения опытного политика (особенно, если учесть тот факт, что главы государства у нас не было еще почти три года).

Но в последний момент передумал. И поводом послужил тот факт, что в эти же дни у «КП» тоже был день рождения – у нас 24 мая, а у Воронина – 25-го. Захотелось вспомнить, как мы сосуществовали с Владимиром Николаевичем и в годы его нахождения у власти, и в годы, когда коммунисты ушли в глубокую оппозицию. Заголовок, правда, остался от прежней заметки. Так сказать, для привлечения внимания.

Экс-президент и хулиган

Если честно, это должна была быть совсем другая заметка. Ее схема была примерно такая: «10 ошибок, которые допустил Воронин и которые привели к тому, что мы имеем сегодня». Количество ошибок в итоге могло быть и большим, и меньшим. Ну, самые главные: непридание русскому языку статуса государственного (с конституционным-то большинством!), срыв Меморандума Козака и ссора с президентом России, блокада Приднестровья, позорное поведение в апреле 2009 года и, наконец, добровольный уход с поста президента – жест благородный, но совершенно недальновидный с точки зрения опытного политика (особенно, если учесть тот факт, что главы государства у нас не было еще почти три года).

Но в последний момент передумал. И поводом послужил тот факт, что в эти же дни у «КП» тоже был день рождения – у нас 24 мая, а у Воронина – 25-го. Захотелось вспомнить, как мы сосуществовали с Владимиром Николаевичем и в годы его нахождения у власти, и в годы, когда коммунисты ушли в глубокую оппозицию. Заголовок, правда, остался от прежней заметки. Так сказать, для привлечения внимания.

Таким пришел во власть Воронин в 2001-м году

«Событие восьмилетия»

Ошеломляющая победа коммунистов на парламентских выборах 2001 года (50,07 процента, 71 депутат из 101) была настолько неожиданной, что мы в еженедельнике («толстушке») выпустили эту новость всего лишь под рубрикой «Победа недели». В тот же день позвонил некто Габуния, который сказал, что от имени вождя ПКРМ уполномочен заявить: «Это не победа недели, мы пришли надолго». Тогда эта фраза звучала смешно, но на самом деле впереди были долгие 8 лет правления коммунистов во главе с Ворониным.

Кстати, только потом до меня дошло, что Евгений Габуния – знаменитый молдавский писатель, криминальные детективы которого были мной зачитаны до дыр. Черт, был такой шанс о многом расспросить…

На той самой Прямой линии

На «Прямой линии» в «КП» Воронин чуть не перевернулся в кресле

Спустя некоторое время президент Воронин пришел в «Комсомолку» на «прямую линию» с читателями. Ребята из службы безопасности появились в нашем офисе примерно за часа полтора до мероприятия: они все облазили, обнюхали и - почему-то – приказали закрыть на ключ туалет. Президент, брызжа харизмой, зашел в кабинет Генерального директора, где была установлена аппаратура для мероприятия, и со всего размаха плюхнулся в кресло.

В этот самый момент чуть было не случилась трагедия: спинка прогнулась почти до пола и только благодаря какому-то чуду Владимир Николаевич не оказался распластанным на полу – на глазах у многочисленных фотографов и телевизионщиков. Но – пронесло, и до конца «прямой линии» (примерно два часа) тогдашний президент резких движений в кресле больше не делал.

Воронин в бейсболке КП

«Отличная кепка, сыну отдам»

Кстати, именно с бывшего президента-коммуниста пошла наша традиция фотографировать участников «прямой линии» в фирменных бейсболках «КП». Раньше мы их просто дарили. И только Воронин, покрутив в руках, сказал:

- Отличная кепка, отдам ее сыну.

И тут же надел на голову – этот момент, не веря своему счастью, запечатлел только наш фотограф Сергей Седлецкий.

«Вы – враги государства, мы вас закроем!»

Впрочем, вопреки мнению некоторых пользователей Фэйсбука, которые до сих пор носятся по разным постам с историей о том, как Воронин чуть ли не вручную рулил «КП», требуя опубликовать тот или иной материал (в частности, про какую-то собачью выставку, что ли?), из 8 лет его нахождения у власти более половины этого срока мы точно были к властям в жесткой оппозиции.

Это нам, написавшим, что Молдове грозит дефолт, тогдашний президент на итоговой годовой пресс-конференции угрожал закрытием – под улюлюканье большинства коллег.

Это нам звонили его советники и кричали, что супруга Владимира Николаевича не на шутку взволнована материалом о сироте, который сбежал из интерната к бабушке на Новый год и по дороге замерз в пурге… И требовали писать «что-нибудь хорошее и духоподъемное» …

Прошло более 15 лет, но житейские истории без всяких приукрашиваний и экономические обзоры – до сих пор фирменные «фишки» «КП». Как говорится, президенты приходят и уходят, а истинные ценности – остаются.

Президент и хулиган

За те 10 лет, что Воронин не у власти, он растерял многое: соратников, харизму, партию и, временами, совесть. Но поступок в отношении Павла Григорчука, человека, который и его грязно публично оскорблял, и на «КП» петухом прыгал, достоин уважения. Напомним, Григорчук ударил на улице депутата парламента Сергей Сырбу (то ли пощечина, то ли затрещина), его держат под арестом, грозит реальный тюремный срок – Воронин просил освободить Павла под собственное поручительство.

- Мне кажется, я столько сделал для страны, что достоин стать молдавским Дэн Сяопином, - говорил он под радостное одобрение представителей партийных СМИ осенью 2009 года перед «отречением от престола».

Тогда казалось, что это пророческие слова. Но по прошествии 10 лет вдруг выяснилось, что один из немногих поступков, за который экс-президенту Воронину наверняка не будет стыдно до конца жизни – это то самое поручительство: целый бывший президент пришел давать руку на отсечение за человека, которого он еще недавно называл «террористом». Думается, что и у Григорчука это пик карьеры в ранге общественного деятеля.

Такое вот непарадное поздравление, Владимир Николаевич, уж извините.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ