Ничего личного, просто бизнес: Молдова – лучшее место для обогащения

В беднейшей стране Европы можно заработать денег больше и легче, чем в развитых странах.

Заработать много денег даже в развитых европейских странах не просто, тем более, если ты не высококвалифицированный сотрудник. Работать приходится очень много, на износ. Молодежь, которой самостоятельно приходится вставать на ноги, работает с раннего утра до поздней ночи, на нескольких работах. Те, кто хочет лучшей жизни, должны получить такое образование, которое тоже потребует огромных усилий и средств. В общем, путь к материальному успеху в этих странах долог и тернист.

В Молдове все проще. Европейскую зарплату можно заработать меньшими усилиями. Даже зачастую без особой квалификации, исключительных навыков и экстраординарных способностей. И даже связи – не главное. Главное – это умение примкнуть туда, куда надо, и продать душу. Забыть о совести, иначе ничего не получится. Подхалимничать, делать вид, что ты это поддерживаешь и любишь всей душой. В итоге финансовый успех имеют те, кто смог отлично адаптироваться к этим условиям.

Получается так: тебя покупают те, кто грабит страну, ты это знаешь, но тоже хочешь что-то получить. Работаешь, но не потеешь, проявляя преданность и лояльность. В итоге у тебя зарплата, которой могут позавидовать даже европейцы.

Таким образом, получается взаиморасчет: одни создают прекрасные условия для обогащения уже обогатившихся, а последние им за это создают хорошие условия для жизни.

И тех, и других совершенно не волнует благосостояние страны. Речь идет исключительно о собственном благополучии. Причем тех, кто пристраивается поближе туда, где выгодно, понять можно. Кто не хочет комфортной жизни для себя и своей семьи? Они бы, может, и хотели сделать это более достойным путем, но такой возможности нет. Нигде больше они не смогут столько заработать. Не пойдут же они работать за 5 тысяч леев, чтобы жить с чистой совестью. Тем более, что такая жертвенность все равно ни к чему хорошему для страны не приведет. Слишком далеко все зашло – Молдова это место, где каждый работает только лично на себя. И ворует больше, чем работает.

Изменить это уже, скорее всего, не получится. Так и будут стоять дома за миллионы среди трущоб и так и будут ездить автомобили за 100 тысяч евро по бездорожью. К такому положению вещей простые люди почти привыкли. До такой степени, что стали искренне уважать тех политиков, которые «пусть и воруют, но хоть что-то делают для людей». То есть, они свыклись с тем, что страну грабят те, кто дорвался до власти, - это стало абсолютной нормой. Но если среди этих воров появляется тот, кто установит песочницу, его сразу начинают хвалить. А если еще и кусок дороги отремонтирует – успех ему обеспечен.

ЛИДИЯ ТКАЧ